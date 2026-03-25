神力女超人許淑華力挺陳見賢　跨域合作觀光農產雙引擎啟動





▲許淑華、陳見賢。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選在即，有意角逐下屆縣長的陳見賢與徐欣瑩之間的「賢瑩之爭」競爭激烈。新竹縣副縣長陳見賢近日則與「神力女超人」南投縣長許淑華同台交流，聚焦觀光發展、農產合作與區域治理，展現跨縣市整合的新方向。雙方透過實地觀摩與政策交流，強調未來將推動區域聯盟，提升整體競爭力。

陳見賢表示，新竹縣擁有科技與產業優勢，未來將結合觀光與文化資源，推動「區域聯合觀光」，串聯桃竹苗與中台灣旅遊路線，提升停留時間與消費效益。他強調，觀光不只是景點建設，更是整體產業鏈的整合，將透過節慶活動、文化體驗及智慧行銷，打造多元旅遊模式。

在農業合作方面，陳見賢指出，新竹縣目前有13鄉鎮各農會之體系，將持續加強農會支持，包括補助農具設備、優化糧倉設施，並推動農產品「自產自銷」機制，降低中間成本，提升農民收益。其中，新竹縣柿餅產業占全台約85%加工量，具備高度競爭力，未來可與南投仁愛、信義等地夏季蔬果形成季節互補，拓展市場通路。

許淑華表示，南投縣政以觀光為核心，透過調整季節性活動，並與鄰近縣市整合資源，打造跨區域旅遊經濟圈，讓觀光效益最大化。

許淑華指出，觀光發展需跳脫單一縣市思維，透過區域合作串聯中台灣及中南部資源，進行整體行銷，才能有效帶動人流與產業發展。同時，她也分享縣政推動成果，包括大幅提升學校整修經費，強化教育環境，並推動「幸福巴士」照顧偏鄉長輩交通需求，以及建立送藥到府系統，改善偏鄉醫療可近性。

許淑華也表示，南投縣擁有13鄉鎮市、約47萬人口，是台灣重要農業縣，近年積極推動青年農民培育及農會轉型，並朝國際市場發展，期待透過與陳見賢合作，強化農產品行銷，提升整體產業價值。

此外，南投亦為台灣工藝發展重鎮，擁有竹、木、陶、編織與漆藝等產業基礎。雙方也就文化觀光與文創產業合作交換意見，盼將地方文化轉化為觀光與經濟動能。

關鍵時刻，兩人同台互相肯定，也凸顯區域治理趨勢。陳見賢表示，透過資源共享與策略聯盟，讓地方發展共同成長。