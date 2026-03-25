傳鄭麗君不選台北市長　王世堅驚呼：鄭最強應要讓她出來

記者杜冠霖／台北報導

民進黨佈局年底縣市長大選，有媒體報導指出，因應對美關稅談判工作，呼聲最高的行政院副院長鄭麗君確定不參選台北市長。對此，綠委王世堅今（25日）受訪時驚呼，不會喔？哇，不會那就...，不曉得消息哪裡來，但還是認為要讓最強的出來，鄭麗君確實是最強人選，學養俱佳才德兼備，事情過程都處理得很縝密周延，還是希望黨讓最強人選出來。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



王世堅表示，鄭麗君心思細膩、邏輯清楚，執著每一件事情奮戰到底，非常肯定她，幾次中常會接觸討論，鄭麗君實在是非常優秀人才，媒體可能有一定管道，但以旁觀者的角度，還是希望黨讓最強人選出來。

至於有媒體報導，備案是綠委沈伯洋，要操作兩岸議題對付蔣萬安。王世堅表示，他不認為選舉要操作什麼議題，但沈伯洋是好人選，我們共事了兩年，沈伯洋在各種議題上非常專業，不只是兩岸關係，很多議題他都有深入研究，也是非常適合的人選。

王世堅坦言，只是自己一開始最看好鄭麗君，因為自己對鄭麗君的了解比較深。畢竟跟沈伯洋有兩年共事經驗，非常優秀，但還是由黨來做最後的決定。

王世堅表示，沈伯洋個人的優點就是執著還有法律專業。畢竟這是民主法治社會，首都市長對於法律的尊重、政策符合法律規定，這非常重要，也可以導正過去柯文哲那種自以為是、獨斷式的做法，這部分他會是好人選，沈伯洋對法律的熟稔，會依照既有典章制度來做政策決定，這才是對的。

至於蔣萬安高人氣會不會使選情外溢？王世堅指出，蔣萬安不管選情如何，也一定會跑他既定的行程，首都市長本來就是22縣市領頭羊，不管選情好壞都會到外縣市輔選，且蔣萬安政治企圖心強烈，他一定會利用首都市長的優勢去外縣市助選、帶動氣氛，真想去，誰也困不住他。如果懶惰、沒企圖心，誰來催促也沒用。

王世堅認為，蔣萬安非常有政治企圖心，一定會外溢到其他縣市，至於外溢成效怎麼樣？這還未定。民進黨不會特地去牽制他，光是台北市政跟蔣萬安市長就有很多值得提出來檢討的部分，談這些就談不完了，不會去扯什麼兩岸議題。