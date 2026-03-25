直擊／賴清德拋重啟核電　反核團體衝黨部：請蔡英文選2028延續非核

▲反核團體赴民進黨中央抗議。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前拋出核電新方向，指核二、核三廠具備重啟條件，台電預計於3月底將再運轉計畫送交核安會審議，引發外界關注民進黨「非核家園」政策是否轉彎。今（25日）民進黨中執會，就有數名反核人士到民進黨中央黨部外抗議，高喊「賴清德執政無能下台啦」、「恭請蔡英文再競選2028，續推非核家園政策」、「詐騙集團民進黨，重啟個屁啊」。

賴清德日前受訪時表示，台灣已經進入一個新的情勢，這包括經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心，所需要的電力都超過原來預估。因應氣候變遷，要進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳的要求。地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。

賴清德也列出前提，他表示，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

今日民進黨中執會，就有數名反核人士到民進黨中央黨部外抗議，高喊，「賴清德執政無能，下台啦」、「恭請蔡英文再競選2028總統，續推非核家園政策」、「民進黨下台，民進黨無能」、「詐騙集團民進黨，不是反核嗎？重啟個屁啊」。

綠委王世堅今受訪時緩頰，現在時局變化太大，比方說，誰會曉得突然間中東戰火？很多事連川普都不一定說得定，要因勢利導，如果政策上有調整，只要是為台灣社會好，這些調整都是對的，相信賴清德一定經過深思熟慮，黨內大家都會支持。