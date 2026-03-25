賴清德拋核電重啟　王世堅首個表態相挺：時局變化大調整是對的

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前拋出核電新方向，指出核二、核三廠具備重啟條件，台電預計於3月底將再運轉計畫送交核安會審議，引發外界關注民進黨「非核家園」政策是否出現轉彎。對此，綠委王世堅今（25日）表示，現在時局變化太大，比方說，誰會曉得突然間中東戰火？很多事連川普都不一定說得定，要因勢利導，如果政策上有調整，只要是為台灣社會好，這些調整都是對的，相信賴清德一定經過深思熟慮，黨內大家都會支持。

賴清德日前受訪時表示，台灣已經進入一個新的情勢，這包括經濟有非常明顯的發展，再加上人工智慧時代建置算力中心，所需要的電力都超過原來預估。因應氣候變遷，要進入歐盟一定要符合低碳、甚至零碳的要求。地緣政治的變化，台灣的電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。

對此，王世堅坦言，事實上現在時局變化太大，沒辦法某一項單一政策現在怎麼樣、就永遠是對的，時局變遷，要因應現在局勢調整，比方說，誰會曉得突然間中東戰火？戰火會延續多久？這連川普總統都沒辦法說得定，很多事情必須要因勢利導。

王世堅指出，如果政策上有調整，只要是為台灣社會好，這些調整都是對的，不要替自己設限在某些議題中，賴清德做出這樣的決定，相信他一定經過深思熟慮，也考慮到現在國家面對的挑戰，作一些改變，相信黨內大家都會支持。

王世堅認為，沒有什麼所謂前朝政策、誰的主張稍微調整，就是跟誰作對，完全不是這樣。

至於蔡英文近期是否有針對該議題表態？王世堅回應，蔡總統好不容易卸下來閒雲野鶴，她完全都不談政治的事情，蔡總統這些想法很對，誰當家主政就由他做主，蔡英文總統不會多講話，不在其位，不謀其政，這是她現在的態度。