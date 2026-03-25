徐春鶯、李貞秀爭議連環爆　民進黨：民眾黨為何總是不願意守法？

▲徐春鶯。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯《反滲透法》等，檢調偵辦更發現，徐春鶯曾與中共官員討論由白委李貞秀接班的議題。對此，民進黨今（25）日表示，民眾黨先是提名中國前國家幹部徐春鶯，現在又將具雙重國籍爭議、且疑似為中方指定人選的李貞秀送入立法院，此舉完全是藐視台灣主權與民主法治。

台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因受中共指示為指定候選人站台造勢、在台蒐集政黨內部資料，另以不實文件，掩護中共官員以商務名義來台10天，依反滲透法等罪起訴。

調查指出，徐春鶯從事非法地下匯兌，更與中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長鍾錦明協助中共對國內陸配施以控制，致國內陸配因顧慮中共政策立場、同儕舉報壓力，無法正常行使言論自由與政治權利，2人還藉機獲取統戰紅利、資源，與滲透來源共同規劃國內陸配參政進程、步驟，藉動員陸配為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。徐為表忠，更曾向中共直接表達「我不是藍的，更不會是綠的，問我什麼色？我是紅色的」。

民進黨發言人吳崢指出，曾列民眾黨不分區立委候選人的徐春鶯，過去因自稱曾任中國國家幹部引發風波而退選。近日，她因涉嫌長期向中共回報台灣政黨動態，並配合指示為柯文哲、黃珊珊站台，涉犯《反滲透法》遭起訴。

吳崢表示，據媒體報導，徐春鶯甚至曾向中共官員自承：「我不是藍的、更不會是綠的，我是紅色的。」這顯示徐春鶯明顯是中共在地協力者，當時若未強力質疑其背景，國家機密恐怕早已外洩。

吳崢指出，媒體披露徐春鶯退出不分區後，隨即將李貞秀的資料傳給中共官員，該官員事後甚至詢問「李貞秀接班沒問題了吧？」。令人心驚的是，李貞秀隨後果真接班，且至今未放棄中國國籍，卻在立法院殿堂頤指氣使，甚至連基本的政治素養都不具備，發生將「共四案」誤寫成「共識案」的荒唐行徑。

吳崢強調，這一連串行為完全契合中共亂台目的。從徐春鶯到李貞秀，為何民眾黨的人選總是與中國關係糾纏不清？當初徐春鶯面對質疑時，柯文哲聲稱「通過檢驗就留、沒通過就淘汰」；如今李貞秀擺明違反《國籍法》，且民調顯示六成民眾並不認同，民眾黨卻是非不分，反過來指責政府依法行政。吳崢質問，面對這麼多問題的人選，民眾黨還要放任到底嗎？難道是因為已經沒有中共代理人的備案了？