獨／臉書換幣變搶案！車手噴辣椒水奪400萬未遂　警再逮姊弟檔

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區日前發生一起虛擬貨幣面交搶奪未遂案，1名男子攜帶400萬元現金準備購買泰達幣，卻遭假幣商噴辣椒水企圖行搶，所幸被害人奮力抵抗未讓對方得逞。警方循線追查南下台中逮黃姓男子，並持續擴大追查共犯，14天後再帶回尤姓姊弟到案，全案依搶奪等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲北市男面交400萬買幣變搶案，檢警14天追出檳榔攤尤姓姊弟。（圖／記者黃宥寧攝）

31歲郭姓男子於本月10日下午15時許欲交易虛擬貨幣，與假幣商約定於民權西路巷內面交，不料出面取款的黃姓男子竟企圖趁隙搶走現金，並朝郭男噴灑辣椒水，試圖製造混亂奪款。郭男死命抵抗，黃男未能得手，隨即搭乘計程車逃離現場，返回台中友人住處躲藏。

郭男事後報警處理，警方成立專案小組南下追查，於3月13日在台中市太平區成功東路一帶巷弄查獲黃姓犯嫌，並查扣犯案時衣物1套、手機1支等證物，全案訊後依搶奪、詐欺及傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲警方3月13日南下台中逮捕面交的黃姓男子。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，郭男是在臉書社群看到換幣訊息後，透過網路與對方聯繫面交。警方初步研判，黃男可能僅為執行犯或車手角色，幕後仍可能另有主嫌策畫，相關通聯與金流仍待進一步釐清。

警方經數日追查，認另有共犯涉入事前規劃，於23日再帶回一對尤姓姊弟到案，距離案發已14天。據了解，尤姓姊姊經營檳榔攤，弟弟則從事零工，警方認為2人疑似參與整起面交搶奪行動的規劃過程，遂持拘票帶回偵訊，並移送士林地檢署複訊。

昨（24）日檢方複訊後，先諭知尤女10萬元交保、尤弟飭回。尤弟步出地檢署受訪時表示，「不知道發生什麼事」，稱警方突然上門將他帶走，已將相關過程向檢察官說明。晚間因尤女一時覓保無著，檢察官一度改為無保請回，尤女走出地檢署後表示：「差點以為出不來。」檢警仍不排除尚有主嫌未到案，將進一步追查幕後藏鏡人。