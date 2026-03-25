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國際醫美專家開講中華醫大　200師生搶聽最新技術與趨勢

▲許乃仁醫師受邀至中華醫大演講，吸引200多位師生到場聆聽。（記者林東良翻攝，下同）

▲許乃仁醫師受邀至中華醫大演講，吸引200多位師生到場聆聽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化學生與產業接軌能力，中華醫事科技大學生物醫學及美容保健系25日邀請國際知名醫美專家許乃仁醫師蒞校，以「醫學美容基礎與皮膚健康管理」為題進行專題演講，深入剖析2026年全球醫美產業趨勢，吸引超過200名師生與教職員參與，現場互動熱烈。

現任許乃仁皮膚科診所院長的許乃仁醫師，具備皮膚科專科醫師資格，並擔任多家國際醫材藥廠首席訓練講師，在醫美領域擁有豐富臨床與教學經驗。此次講座中，他以大量實務案例與臨床數據，將艱深醫學理論轉化為淺顯易懂的知識，帶領學生全面認識醫學美容核心技術。

許乃仁指出，目前醫美技術可分為四大支柱，包括雷射光療、微整形注射、能量型儀器與整形手術，各項技術皆須精準掌握其對皮膚不同層次的作用原理。他強調，「安全與健康是美麗的地基」，專業人員必須清楚醫療美容與一般美容的法律界線，同時具備風險評估與控管能力，才能提供安全有效的療程。

談及未來趨勢，許乃仁直言，醫美市場已從過去追求「標準模板」的審美，轉向「個人化客製」的新時代。現代消費者更重視自然與真實，在保留個人特色的前提下進行精緻修飾，這也成為2026年醫美發展的關鍵方向。

▲許乃仁醫師受邀至中華醫大演講，吸引200多位師生到場聆聽。（記者林東良翻攝，下同）

講座中，許乃仁也透過臨床案例，引導學生模擬術前評估、療程設計及術後照護流程，並說明相關法規細節，讓學生提前掌握未來職場實務，提升專業競爭力。

中華醫大生物醫學及美容保健系主任林麗英表示，系上致力培育兼具科學基礎與實務能力的人才，課程涵蓋皮膚生理學與化妝品功效評估等，強調與產業無縫接軌。此次邀請許乃仁醫師蒞校，不僅深化產學合作，也讓學生從臨床專家身上獲得寶貴經驗，對未來職涯發展助益良多。

校方指出，未來將持續與業界專家合作辦理實務導向課程與講座，強化學生即戰力，培育能引領醫美產業發展的專業人才。

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