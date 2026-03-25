中東戰火農產包材飆漲缺貨　綠委轟「有人囤積」要經濟部農業部介入

▲「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中東局勢升溫，不僅引發全球能源運輸咽喉「荷姆茲海峽」的航運危機，更延燒至台灣的農業與民生供應鏈，民進黨立委蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今（25日）召開「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會指出，雖然政府已啟動機制吸收油價漲幅，但由石化衍生的塑膠包材，如農用塑膠盒、塑膠袋近期已大漲10%至15%，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，強烈要求經濟部、農業部與公平會應立即跨部會介入，嚴查囤積物資，並研擬實質輔導方案，絕不能讓基層農民成為國際地緣政治的犧牲品。

蔡易餘指出，台灣原油與天然氣高度仰賴荷姆茲海峽航道，戰爭導致石化原料飆漲，首當其衝的就是基層農民。以深受民眾喜愛的小番茄為例，其外層包裝的透明塑膠盒現在「供不應求」，甚至出現報價「一天一個價」的誇張現象。

蔡易餘質疑，航運受阻才2、3週，國內現貨卻立刻缺貨，明顯有中盤商在預期心理下進行囤積。他強烈要求農業部必須立即協調如北農等大型農產運銷中心，研擬出「紙箱或替代性包材的暫時性統一規格」，解決農民尋無包材、任人宰割的困境。

陳素月表示，能源危機的外溢效應已經讓基層苦不堪言。她近期接獲在地橡膠廠陳情，因石化原料中斷面臨停產危機；市場攤商也反映塑膠袋與餐盒不僅大漲，甚至買不到貨。陳素月強調，政府相關單位必須從源頭穩定石化原料供應，並嚴查市場上是否有中盤商藉機囤積、哄抬價格，確保民生必需品來源無虞，減輕民眾的生活壓力。

賴惠員提醒，除了番茄盒，現在連台南文旦即將使用的套袋也傳出遭人囤積。她回顧2022年烏俄戰爭時，曾發生「工業搶農業尿素」導致肥料大缺貨的慘痛教訓。賴惠員呼籲農業部，「不要只看大數據，要落實到基層走一走」，必須提前準備好肥料與包材的補貼機制，密切監控生產成本，確保「農業不被工業排擠」，防堵通膨壓力轉嫁到末端消費者身上。

劉建國指出，這波包材短缺連醫療院所的藥罐都受到波及。他具體提出三大訴求，第一，政府應穩定市場價格，公平會必須出手嚴防惡意囤積；第二，盤點國內庫存，確保民生與農業包材優先供料；第三，這正是檢驗政府長年推動「循環經濟」政策的最佳時機！環境部與農業部應趁此機會，擴大釋出再生包材與循環資材，減輕微型企業與農民的成本重擔。

農糧署農業資源組副組長饒美菊回應表示，農業部已有應對COVID-19與烏俄戰爭的經驗，目前國內肥料安全庫存達3至6個月，來源分散且穩定；若國際肥料原料持續飆漲，農業部隨時可啟動原料漲幅吸收與補貼機制。 至於包材短缺問題，因塑膠製造業主管機關為經濟部，農業部將積極進行跨部會協調，請經濟部敦促業者優先供應農業所需；同時，農業部也會尋求紙箱等替代包材，並持續擴大推動農業廢棄物，如雞糞加工肥、生物質添加的循環再利用，確保農民生產資材供應無虞。

經濟部與中油與會代表也表示，目前能源供應狀況穩定無虞，並已協調國內石化大廠暫停對外輸出，以穩定供應國內最為優先。