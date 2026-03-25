　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中東戰火農產包材飆漲缺貨　綠委轟「有人囤積」要經濟部農業部介入

▲▼民進黨立委蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今（25日）共同召開「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供）

▲「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

中東局勢升溫，不僅引發全球能源運輸咽喉「荷姆茲海峽」的航運危機，更延燒至台灣的農業與民生供應鏈，民進黨立委蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今（25日）召開「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會指出，雖然政府已啟動機制吸收油價漲幅，但由石化衍生的塑膠包材，如農用塑膠盒、塑膠袋近期已大漲10%至15%，甚至出現盤商囤積、有錢也買不到的窘境，強烈要求經濟部、農業部與公平會應立即跨部會介入，嚴查囤積物資，並研擬實質輔導方案，絕不能讓基層農民成為國際地緣政治的犧牲品。

蔡易餘指出，台灣原油與天然氣高度仰賴荷姆茲海峽航道，戰爭導致石化原料飆漲，首當其衝的就是基層農民。以深受民眾喜愛的小番茄為例，其外層包裝的透明塑膠盒現在「供不應求」，甚至出現報價「一天一個價」的誇張現象。

蔡易餘質疑，航運受阻才2、3週，國內現貨卻立刻缺貨，明顯有中盤商在預期心理下進行囤積。他強烈要求農業部必須立即協調如北農等大型農產運銷中心，研擬出「紙箱或替代性包材的暫時性統一規格」，解決農民尋無包材、任人宰割的困境。

▲▼民進黨立委蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今（25日）共同召開「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委蔡易餘、陳素月、賴惠員與劉建國今（25日）共同召開「戰火燒進農業 農產包材漲價缺貨 農民壓力大增！」記者會。（圖／立委蔡易餘國會辦公室提供）

陳素月表示，能源危機的外溢效應已經讓基層苦不堪言。她近期接獲在地橡膠廠陳情，因石化原料中斷面臨停產危機；市場攤商也反映塑膠袋與餐盒不僅大漲，甚至買不到貨。陳素月強調，政府相關單位必須從源頭穩定石化原料供應，並嚴查市場上是否有中盤商藉機囤積、哄抬價格，確保民生必需品來源無虞，減輕民眾的生活壓力。

賴惠員提醒，除了番茄盒，現在連台南文旦即將使用的套袋也傳出遭人囤積。她回顧2022年烏俄戰爭時，曾發生「工業搶農業尿素」導致肥料大缺貨的慘痛教訓。賴惠員呼籲農業部，「不要只看大數據，要落實到基層走一走」，必須提前準備好肥料與包材的補貼機制，密切監控生產成本，確保「農業不被工業排擠」，防堵通膨壓力轉嫁到末端消費者身上。

劉建國指出，這波包材短缺連醫療院所的藥罐都受到波及。他具體提出三大訴求，第一，政府應穩定市場價格，公平會必須出手嚴防惡意囤積；第二，盤點國內庫存，確保民生與農業包材優先供料；第三，這正是檢驗政府長年推動「循環經濟」政策的最佳時機！環境部與農業部應趁此機會，擴大釋出再生包材與循環資材，減輕微型企業與農民的成本重擔。

農糧署農業資源組副組長饒美菊回應表示，農業部已有應對COVID-19與烏俄戰爭的經驗，目前國內肥料安全庫存達3至6個月，來源分散且穩定；若國際肥料原料持續飆漲，農業部隨時可啟動原料漲幅吸收與補貼機制。 至於包材短缺問題，因塑膠製造業主管機關為經濟部，農業部將積極進行跨部會協調，請經濟部敦促業者優先供應農業所需；同時，農業部也會尋求紙箱等替代包材，並持續擴大推動農業廢棄物，如雞糞加工肥、生物質添加的循環再利用，確保農民生產資材供應無虞。

經濟部與中油與會代表也表示，目前能源供應狀況穩定無虞，並已協調國內石化大廠暫停對外輸出，以穩定供應國內最為優先。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「最貪執行長」逃亡5天落網關鍵　全聯採購被拍
藍委轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅
阮經天「十指緊扣」小20歲女友！　超狂千金背景曝
悍將不一樣了！　Fubon Angels新戰袍亮相
快訊／麥金三路「馬路破大洞」　緊急封路
快訊／Lexus「全新ES房車」預售開跑！　售價出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯案宣判倒數　王世堅指柯文哲蓋章就要負責：任內過度自信不聽專業

徐春鶯、李貞秀爭議連環爆　民進黨：民眾黨為何總是不願意守法？

賴清德拋核電重啟　王世堅首個表態相挺：時局變化大調整是對的

神力女超人許淑華力挺陳見賢　跨域合作觀光農產雙引擎啟動

中東戰火農產包材飆漲缺貨　綠委轟「有人囤積」要經濟部農業部介入

傳中共問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」　綠黨團嘆：少數個案傷害大家

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

國民黨竹縣初選互控黑道、賄選　她嘆：新竹人沒有其他選擇嗎？

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

柯案宣判倒數　王世堅指柯文哲蓋章就要負責：任內過度自信不聽專業

徐春鶯、李貞秀爭議連環爆　民進黨：民眾黨為何總是不願意守法？

賴清德拋核電重啟　王世堅首個表態相挺：時局變化大調整是對的

神力女超人許淑華力挺陳見賢　跨域合作觀光農產雙引擎啟動

中東戰火農產包材飆漲缺貨　綠委轟「有人囤積」要經濟部農業部介入

傳中共問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」　綠黨團嘆：少數個案傷害大家

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

國民黨竹縣初選互控黑道、賄選　她嘆：新竹人沒有其他選擇嗎？

吃壽司郎被「灌單」！她險多付1000元　釣出大批苦主…業者回應了

徐漢落跑躲台東民宿！熱心分享園藝知識　老闆：以為是靜養長者

「速效救心丸」電商平台搜索量暴增　電商經理掛保證：不會漲價

陸14歲少年乾冰炸掉冰箱！母沒責罵還耐心解釋物理現象

台中所長「當女警面」勤教聊姦殺案細節　分局：未審慎要咎責

竹市率全國之先啟動「EYE GOOD+1」　守護幼兒靈魂之窗

柯案宣判倒數　王世堅指柯文哲蓋章就要負責：任內過度自信不聽專業

國票金改選！官股遭疑砸大錢為特定集團護航　財長：依循專業治理　不會與特定民股合作

獨／「最貪執行長」逃亡5天落網關鍵　全聯採購日用品被拍到

徐春鶯、李貞秀爭議連環爆　民進黨：民眾黨為何總是不願意守法？

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

政治熱門新聞

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

「馬英九完全不見我」　蕭旭岑無奈：長輩懷疑東懷疑西

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

更多熱門

相關新聞

鴻海失守200元「郭董退休價」　外資重砍2.84萬張居賣超第5大

鴻海失守200元「郭董退休價」　外資重砍2.84萬張居賣超第5大

美國、伊朗相互放話，中東戰事緊張情勢升高，國際油價飆高，亞股成了外資提款機，今（23）日賣超金額高達839.23億元，居史上第10大，近期股價弱勢，跌破200元大關鴻海（2317）成為外資賣超第五名個股，調節2萬8425張。

快訊／外資狙殺！提款台股839億元　史上第10大

快訊／外資狙殺！提款台股839億元　史上第10大

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

回擊川普！伊朗喊收過路費＋封鎖海峽

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉

全台搶「LOPIA超夯1甜點」庫存剩下1周！總經理道歉

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

中油吸收油價漲幅　卓榮泰：研議專案融資、撥補與增資協助

關鍵字：

蔡易餘陳素月賴惠員劉建國農產包材缺貨中東局勢

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

雙腳冒紅疹「像被畫一圈」！醫見恐怖排列驚：牠邊走邊咬

SpaceX要上市了！低軌衛星股歡騰　7檔台廠亮燈漲停

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面