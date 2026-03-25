吃壽司郎被「灌單」！她險多付1000元　釣出大批苦主…業者回應了

▲民眾到壽司郎消費，卻遇到疑似「灌單」狀況，差點被多收近1000元。圖非當事門市。（圖／翻攝自臉書／台湾スシロー 台灣壽司郎）

圖文／CTWANT

台南一名劉姓女子與親友到壽司郎用餐，結帳時發現明細中出現多項未點的商品，總消費金額多了近1000元，經過她多次堅稱「沒有點」，店員才願意刪單確認，讓她氣憤表示「我們沒有吃的東西叫我們付錢？真的很不合理」。對此，壽司郎解釋，經查發現系統部分測試紀錄未即時清除，導致結帳時出現錯誤，已即時完成修正，最後雙方人員也核對了結帳金額，確認無誤。

劉女23日於Threads發文控訴，她多次在壽司郎用餐，第一次遇到讓她有些生氣的狀況，是因為當天她準備結帳時，發現被多算了近1000元，店員起初聲稱「電腦顯示就是這樣」，遂直接收費3000多元，她們多次強調「沒有點」，店員才進行確認刪單。

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劉女指出，她查看明細，發現沒有點的品項包括150元商品4個、140元商品1個、150元的碗1個，就連店家承諾要招待她們的、被做錯3次的拉麵，也一併列入消費的品項中，讓她無奈直呼「我們沒有吃的東西叫我們付錢？真的很不合理，大家去吃飯一定要確認自己的明細」、「請壽司郎的系統一定要好好改善，不然每個人都會被多收很多錢」。

貼文曝光後，許多網友紛紛在底下留言，「上次吃壽司郎也是被算錯錢，但是是因為出餐的時候盤子顏色就不對了，後來請工作人員協助確認品項，他們的機器是看得到的」、「我有被多收60元，多1000也太扯，太瞎」、「我上禮拜去吃也是原本600多變1200，莫名其妙兩倍，還好店員有說確實不是那個數字」、「上次去吃壽司郎，也莫名奇妙被多點幾盤，多點的馬上退給店員沒吃」、「我是遇到少算至少2至300元，還提醒她」。

也有人說，「上次去吃壽司郎也是這樣，核對餐點的時候，店員自己越對越奇怪，查了一下才發現是上一桌的帳單沒有消除，後來才顯示正確的帳單」、「之前去吃遇過系統故障，之後還重複上餐，跟服務人員反應，還不願意退，堅持說是我們自己點的」、「現在好多都靠系統結帳，結帳時請務必確定自己點的東西」、「有聽說改系統出很多問題，吃時都拍照注意一下」。

對此，壽司郎回應，當天開店前進行系統測試作業，部分測試紀錄未即時完成清除，才導致結帳時出現錯誤，經門市同仁核對，過程中已即時發現並修正，也現場扣除了未實際點用的品項，最終結帳金額在雙方確認無誤後完成，後續將持續改善門市作業流程與核對機制；至於因餐點做錯而產生之品項，門市已進行招待處理，並未向顧客收取額外費用。

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