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新北某國中女校內廁所「遭逼下跪搧耳光」！5男女同學施暴30分鐘

▲▼新北女國中生遭校園霸凌（示意圖／免費圖庫Pixabay）。

▲新北女國中生遭校園霸凌。（示意圖／免費圖庫Pixabay）。

記者陳以昇／新北報導

新北市再傳出校園霸凌，板橋區某國中一名國一女學生因網路言詞糾紛，遭5名男女學生強行帶往校內廁所，被迫下跪並遭受長達30分鐘的集體毆打與側錄羞辱。海山分局獲報後迅速介入，昨（24日）晚間將涉案的5名學生全數傳喚到案，全案依傷害、妨害自由及少年事件處理法移送新北少年法庭審理。

據了解，23日中午，施暴的一名少女因不滿被害少女在網路社群對她使用不雅稱號，於是夥同另外4名男女同學，將被害人約至校內廁所談判。進入廁所後，隨即命令被害少女下跪，其中3名少女輪番動手呼巴掌、扯頭髮及踹踢，導致被害人頭部、臉部、肩膀及腿部多處擦挫傷。

霸凌過程被其中1男1女同學持手機全程側錄，時間長達30分鐘。離去前，施暴者更出言恐嚇被害人不得對外張揚，否則「後果自負」。被害少女返家後因心生恐懼不敢告知父母，家長起初並未察覺異狀。直到隔天（24日），有知情同學發揮正義感向老師檢舉，校方才驚覺事態嚴重，立即啟動調查並通報教育局與警方。

海山警分局昨24日晚間8時許接獲家長報案，隨即將涉案的5名男女學生通知到案。警方訊後依傷害罪、妨害自由及違反少年事件處理法，移送新北地院少年法庭審理。

新北市教育局表示，本案為23日板橋區某國中校內發生7年級學生口角衝突事件，其中3人對1名受害學生有不當肢體行為，另有2名學生在場圍觀並自行以手機拍攝影片。學校獲悉後已立即完成校安通報，並於24日邀集相關家長到校說明與處理。

學校表示，動手學生及家長已當面向被害學生表達歉意，學校也同步協助雙方溝通，另學校已依規定啟動校園霸凌調查程序，後續視調查結果依校規及相關規定審議處理，教育局重申，對學生暴力及疑似霸凌行為秉持零容忍立場，會持續加強涉案學生、被害學生及班級同儕的輔導關懷，並強化法治教育及同儕正向互動等宣導。

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