爭取近4千萬改善通學環境！　謝龍介、蔡宗豪聯手推動北區通學步道大改造

▲台南市文元國小周邊通學步道將投入近4千萬元進行全面改善。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學童通學安全，國民黨台南市議員蔡宗豪與立委謝龍介攜手爭取中央資源，推動北區文元國小及區政大樓周邊通學步道改善工程，整體計畫經費近4千萬元，將透過中央與地方合作，全面強化人本交通環境，為學童打造更安全的上學路。

蔡宗豪指出，文元國小周邊交通流量大，但現有通學環境卻存在諸多問題，包括人行道狹窄、動線中斷等，導致學童上下學時常需與車輛爭道，潛藏高度風險。為此，他於10日邀集謝龍介辦公室進行現場會勘，盼透過整體規劃徹底改善。

蔡宗豪強調，此案非局部修補，而是全面升級，內容包含大規模人行道拓寬、標線型人行道串聯，以及校園圍牆退縮等工程。其中，文元國小主動配合，於文成三街辦理圍牆退縮，釋出空間設置實體人行道，展現「以校地換安全」的積極態度，成為計畫推動的重要關鍵。

此外，計畫亦納入四處街角設置實體護欄，透過縮短行人穿越距離與引導車輛減速，強化學童通行安全。整體工程預計施作460公尺實體人行道拓寬、500公尺標線型人行道增設，並針對10處危險路口進行彩色行人穿越線及減速標線改善。

謝龍介則表示，將全力配合地方需求向中央爭取經費，持續作為市民的後盾，推動台南人本交通建設，讓更多孩子能安心上學、平安回家。

蔡宗豪最後強調，未來將持續在議會監督工程品質，確保每一筆經費都用在刀口上，讓此案成為台南通學步道改善的示範標竿，真正落實以人為本的交通環境。