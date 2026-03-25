高雄後勁消防分隊揭牌　強化楠梓半導體聚落救災安全網

▲高雄市後勁分隊及特搜第一分隊今(25)日成立。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為了超前部署半導體產業聚落安全，並提升楠梓後勁地區的救護量能，高雄市政府消防局今（25）日舉行「後勁分隊及特搜第一分隊」成立典禮。市長陳其邁親自出席揭牌，強調市府將持續強化消防設備與人力編制，成為園區廠商與在地居民最堅實的安全後盾。

市長陳其邁致詞時表示，隨著楠梓科學園區吸引先進半導體製程進駐，加上後勁地區與中油宿舍的人口聚落，消防需求日益增加。市府特別編列 7,151 萬元經費，針對原中油消防隊廳舍進行結構整建與環境優化，正式成立「後勁分隊」及「特搜第一分隊」。

陳其邁指出，市府近年極力爭取預算，讓高雄市消防車輛的逾齡比從 25% 預計於今年降至 2.5% 以下，表現位居六都之冠；此外，全市消防同仁「每人兩套消防衣」的達成率已達 100%，消防人力編制更大幅增長 54.3%，有效保障第一線執勤同仁的安全與體力調度。

▲▼特搜隊員的實地救援演示。（圖／記者吳世龍翻攝）

典禮現場的亮點莫過於精銳特搜隊員的實地救援演示。市長特別勉勵在消防署繩索救援競賽中奪下世界冠軍的高雄 KRRT 團隊，肯定其憑藉絕佳默契與專業技術在多國頂尖隊伍中脫穎而出。隨後的演練中，隊員們展示了高難度的繩索救援動作，精湛表現贏得現場觀禮貴賓的熱烈掌聲，展現出高雄特搜接軌國際的防救災實力。

消防局長王志平指出，新據點除了提供同仁更舒適的執勤空間，更全面導入現代化智慧救災裝備。目前已配置電動車專用滅火系統、消防機器人及無人機等科技器材，未來還將進駐高雄市最高、達 70 公尺的雲梯車，以應對鄰近地區日益增多的高樓救災挑戰。透過智慧科技設備的輔助，消防局將持續優化複雜火場的應變效率，確保園區廠商與周邊市民不論在就業或居住環境上，都能享有最高水準的安全保障。

▲高雄市後勁分隊及特搜第一分隊今(25)日成立。（圖／記者吳世龍翻攝）

內政部消防署主任秘書鄭志強也到場支持，表示中央將持續推動改善廳舍與補足人力的政策。陳其邁市長最後特別感謝義消夥伴的長期付出，並勉勵消防弟兄持續精進技術。未來，後勁與特搜一分隊將運用智慧科技，提升面對複雜火場的應變效率，確保園區及鄰近市民的生命財產安全。