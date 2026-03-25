日自衛隊員闖入陸使館！　放話「以神之名」殺中國外交官

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）



記者王佩翊／編譯

日本東京的中國駐日大使館24日發生陸上自衛隊員非法闖入事件，引發中日外交風波。中國外交部事後強烈抗議，並指控該男子不僅非法入侵，甚至揚言要「以神之名義」殺害中國外交官，事件迅速升溫成為國際關注焦點。

綜合日媒報導，一名日本籍男子24日早上闖入東京都港區的中國駐日大使館，他先是翻越圍牆，隨後闖入館區，不過立刻被館內人員壓制，現場還發現疑似由他攜帶的刀具，情況一度相當緊張。

中國外交部副發言人林劍24日晚間透過記者會發表嚴重抗議，並要求日本徹底調查後回應。警視廳當晚證實，已依建築物侵入罪逮捕該名男子。然而更令人震驚的是，嫌犯竟是任職於陸上自衛隊的現役3等陸尉，敏感身分曝光後引發日本社會高度關注。

整起事件並未造成人員傷亡，但中國外交部隨即出面強烈譴責。林劍表示，該男子在被制伏後承認違法，還「以神之名」威脅要殺害中國外交官，言論相當極端。中國方面強調，已就此事向日方提出嚴正抗議，要求徹底調查事件並依法懲處相關人員。

事件在中國社群平台掀起巨大討論。微博熱搜榜一度出現相關關鍵字，不少中國網友留言直呼，「好可怕」、「應該嚴懲」。也有人質疑，自衛隊員闖入使館「幾乎等同宣戰」，反彈聲浪不斷擴大。

部分中國媒體更將矛頭指向日本整體政治氛圍，批評日本長期存在反中教育，甚至質疑其歷史觀與軍國主義傾向。《環球時報》也發文稱，此事件「暴露日本右傾化的危險動向」。

日本內閣官房長官木原稔在25日記者會上坦言，現役自衛官涉嫌闖入外國使館「令人遺憾」，並表示已接獲中方抗議，政府將依國際法與國內法規妥善處理。

他進一步說明，警方已展開調查，同時加強中國大使館周邊警戒，增派警力防範類似事件再次發生，並強調將依後續調查結果採取必要措施。

據了解，該名被捕自衛官供稱，闖入使館是為了「與大使見面，要求其停止對日本的強硬發言」，動機引發外界譁然。