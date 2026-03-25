傳中共問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」　綠黨團嘆：少數個案傷害大家

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因受中共指示為指定候選人站台造勢、在台蒐集政黨內部資料，另以不實文件，掩護中共官員以商務名義來台10天，依反滲透法等罪起訴。媒體報導指出，徐春鶯多次向中共官員討論其「接班」布局，對方還問，「李貞秀接班應該沒問題吧？」對此，民進黨團書記長范雲今（25日）表示，遺憾少數個案讓大家受到傷害。民進黨團副書記長黃捷則指出，國安法案真的很急迫，呼籲藍白兩黨不要再阻擋國安法案、國防軍購案。

《自由時報》報導，民眾黨中配立委李貞秀資格爭議持續延燒，無獨有偶，一度名列民眾黨不分區立委名單的中配徐春鶯昨遭反滲透法等罪起訴。檢調偵辦發現，徐春鶯不僅長期與中共官員孫憲（上海市統促會副主任）、楊文濤（中國民政部兩岸婚姻主任）密切往來，也曾向孫憲傳送李貞秀個人資料，並多次討論其「接班」布局；孫憲曾回覆，「李貞秀接班應該沒問題吧？我們這邊昨天還提起她」。

▲徐春鶯。（資料照／記者林敬旻攝）

對此，民進黨團書記長范雲今（25日）表示，不管是李貞秀或徐春鶯，民進黨要強調，「在台灣99.9%的外籍配偶，包含中配，都是我們的家人跟朋友」，很遺憾非常少數的個案讓大家受到傷害，民進黨一直對待也相信所有的、99.9%的外籍配偶，包含中配，都是我們的家人跟朋友。

民進黨團副書記長黃捷則指出，新聞上已經寫得很清楚，原來民眾黨原先提名的徐春鶯，以及備案人選李貞秀，皆被指出是中共統戰部門點名的人選，也引發社會對國安問題的高度關注。

黃捷說，李貞秀的言行爭議不斷，根據民調，已有將近七成台灣民眾不認同她擔任立法委員。「平心而論，她的身分與表現，真的是一般新住民在台灣會有的樣子嗎？」她認為，社會的質疑並非沒有根據。

黃捷進一步表示，李貞秀至今未依程序完成放棄原國籍與戶籍，還公開說「共產黨把她父母照顧得很好」。此外，「她在立法院辱罵他人是狗、在我質詢期間偷上主席台違法主持，對我做出倒讚等挑釁動作」，這些言行都存在嚴重爭議。如果真的存在她接受對岸指令，其實也不讓人意外。

黃捷強調，中共長期透過台灣的選舉制度，企圖從內部進行滲透與瓦解台灣。「中配來到台灣，應該是過自由生活，而不是被當成統戰工具」。

黃捷指出，「所以國安法案真的很急迫」，唯有完善國安制度，才能守住民主，也保護在台生活的人。呼籲藍白兩黨不要再阻擋，無論是國安法案還是國防軍購案，都應以最快的速度完成審議。