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聊天「超愛1符號」肯定是溫柔的人！一票人點頭：台人很常打

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO認為打字補上「～」符號，肯定是個溫柔的人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

傳完訊息怕氣氛太僵，不少人會在最後補上貼圖或符號。一名網友笑稱，聊天會打「～」的人通常比較溫柔，因為語氣會變得柔和、不那麼冷冰冰。貼文曝光後引發共鳴，「刷三個～～～結尾是基本」、「確實不想太兇的時候會使用～」；不過有人則認為，看到波浪符號反而覺得敷衍。

一名網友在Threads表示，用通訊軟體聊天時，單純一句話若沒有任何語氣符號，容易顯得直接甚至冷淡，但只要在句尾加上一個「～」，整體語氣就會變得比較柔和。原PO更直呼，訊息末會打「～」的人，肯定是個溫柔的人。

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一票人點頭：文字看起來沒那麼聲硬，有溫柔的尾音

文章曝光後，引發萬人點頭認同，「這說法真的...有點暖到」、「確實不想太兇的時候會使用～」、「而且要是全形的～」、「我也很常打耶～～～我都說這個符號叫：滑溜滑溜」、「我常用，就覺得文字看起來沒那麼硬了，會有一點溫柔的尾音」、「加了～感覺比較親切」、「之前外國朋友問我為什麼台灣人很愛打～」、「刷三個～～～結尾是基本」。

但也有人持不同看法，「只有我覺得『～』是很敷衍的意思嗎」、「主管跟我說，跟客戶在LINE說話最好也不要打『～』不懂為何」、「如果我在生氣，還打『～』回應的話，我立刻爆炸」。

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