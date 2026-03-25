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大陸 大陸焦點 特派現場

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

▲▼2026中關村論壇年會開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026中關村論壇年會開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2026中關村論壇年會於3月25日至29日在北京舉辦，在今日開幕式上，國際標準化組織（ISO）方面指出，大陸牽頭90多個ISO技術委員會，並已經領導、研發和定制了超過580個ISO標準。

中關村論壇是大陸面向全球科技創新交流合作的國家級平台，創辦於2007年，以「創新與發展」為永久主題，由於經大陸國務院批准舉辦，活動層級頗高。本屆論壇年會由大陸科技部、國家發改委、工信部、國資委、中國科學院、中國工程院、中國科協和北京市政府共同主辦。

今日開幕式主持人為北京市長殷勇，議程依序為中共中央政治局委員、北京市委書記尹力致辭，國際組織及機構代表致辭，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥致辭並宣布開幕，以及成果發布。

國際標準化組織（ISO）秘書長塞爾吉奧·穆希卡表示，中國國家標準委員會通過參加ISO治理委員會及技術管理局，牽頭90多個ISO技術委員會，其中一半以上的秘書處都落在北京，並且領導、研發和定制了超過580個ISO標準。他認為，北京在未來的國際標準化事業中將會扮演更大的角色。

塞爾吉奧·穆希卡指出，現在的地緣政治具有不確定性和極度分化，國際標準是我們共同的語言，它可以創造信任安全，讓創新得以迸發。他希望今年的論壇上大家可以碰撞思想，推動新的合作，並且探索科技和產業創新深度融合的新路徑。

▲▼2026中關村論壇年會開幕，國際標準化組織（ISO）秘書長塞爾吉奧·穆希卡。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼ISO秘書長塞爾吉奧·穆希卡（上圖）；WIPO副秘書長王彬穎（下圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026中關村論壇年會開幕，世界智慧財產權組織（WIPO）副秘書長王彬穎。（圖／記者陳冠宇攝）

世界智慧財產權組織（WIPO）副秘書長王彬穎指出，作為第一個國內發明專利授權量突破500萬件的國家，中國在AI專利申請量上面居全球首位，並且佔全球生成式AI的40％以上。在最新的全球創新指數中，中國位列十大全球最具創新力的經濟體之一，並擁有24個全球百強創新集群。

尹力致辭時提到，北京是科技創新活躍的現代化大都市，教育科技人才資源豐富，全社會研發經費投入長期保持6％以上，其中基礎研究佔比16％，高新技術企業超過3萬家，已形成人工智慧等7個千億級產業集群，前瞻性的布局23個未來產業賽道。

尹力強調，未來將促進天津、北京、雄安等地新質生產力骨幹走廊的發展，完善科技成果轉化機制，推動各類優質創新要素向企業聚集，培育具身智能、生物醫藥、6G、先進能源等新興支柱產業。

▼北京市委書記尹力。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼2026中關村論壇年會開幕，中共中央政治局委員、北京市委書記尹力。（圖／記者陳冠宇攝）

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