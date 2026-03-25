中共統戰官「不信任國民黨」　假身分來台會見政商名單曝光

▲中共統戰官員支持徐春鶯(右)繼續與台北市長選戰落敗的黃珊珊(左)保持關係。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉統戰案，意外發現中共官員多次透露對國民黨的不信任，民革上海市委祖統會副主任孫憲曾直言：「當選的藍營人士沒一個是真正支持大陸的」，但仍指示徐春鶯在藍白陣營間保持平衡關係，並親自以假身分來台，會見國民黨副主席季麟連、民眾黨中評會主委李國華及退役將官、企業人士。

檢方調查，徐春鶯與中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長鍾錦明，長期接受中共官員指示，協助蒐集台灣政黨內部訊息，並提供觀察心得，雖然徐春鶯與鍾錦明在檯面上配合中共介入民眾黨選舉，但實際上結合台灣40個陸配團體，組成「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」，企圖操控陸配取得國民黨、民眾黨立委不分區席次，或直接參選地方民代機會。

▲中共官員不信任國民黨，認為蔣萬安對大陸沒有情感聯繫。（資料照／記者湯興漢攝）

根據檢調掌握，直屬於中共民政部的海峽婚姻中心，負責宣傳「兩岸一家親」與中共史觀，主任楊文濤在2018年間得知，時任國民黨立院黨團書記長江啟臣與香港民運人士黃之峰見面後，傳訊息告訴告訴徐春鶯稱「這個黨(指國民黨)也沒救了」，並曾批評國民黨內「各個心懷鬼胎，自私自利」。

徐春鶯除了多次在言談間批評國民黨欺騙中共，欺騙陸配選票，也向楊文濤透露，在動員協助民眾黨造勢後，「國民黨有人緊張了」，「要讓國民黨有危機感，不要認為我們的票一定投給國民黨」，楊文濤則是鼓勵徐春鶯繼續經營民眾黨、黃珊珊，推進陸配當立委的目標。

▲統戰人員孫憲曾會見國民黨副主席季麟連。（圖／國民黨網站）

負責中共統戰工作的民革上海市委祖統員會副主任孫憲，則是建議徐春鶯「如果妳確定支持黃(指2022年黃珊珊競選台北市長)，就不要接受蔣(只蔣萬安)顧問」，並透露個人想法認為「木已成舟，台灣漸行漸遠」，「蔣不像一些深藍對大陸體制不認可，但有鄉情，蔣沒有此情感聯繫，國民黨要執政必須取得美國認可」。

孫憲在台灣縣市長選後，一方面要求徐春鶯「與33保持好關係，她是潛力股」，另一方面持續關注國民黨內訊息，在徐春鶯回報陸配何鷹露當選中常委後，孫憲了然於胸地表示，「中常委里有4位朋友；何不算。」

▲民眾黨中評會主委李偉華見過假身分來台的統戰官員。（資料照／記者湯興漢攝）

2024年10月14日到24日間，孫憲使用徐春鶯安排的假身分來台期間，與國內黨政軍商各領域人士見面，包括國民黨副主席季麟連、曾任前總統蔣經國貼身侍衛的憲兵少將李祖怡等軍職退役人員、前南投縣議員史雪燕，在民眾黨部分則有中央評議委員會主任委員李偉華及民間企業人士楊文仁、陳欽祥見面，相關會談內容引人好奇。