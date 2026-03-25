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社會 社會焦點 保障人權

好兄弟喝酒反目！凌晨撂人上市場討公道　勸架男左肩遭砍

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區萬大路上的中央果菜市場24日凌晨發生一起持刀傷人案件，原本是好友的2名男子，日前喝酒時發生嫌隙，其中1人帶著2名男子到市場討公道，結果另名菜販員工上前勸架，反遭砍傷左肩。

警方調查，57歲的張姓男子與54歲的陳姓男子原本是相當要好的朋友，2人22日前往北市中正區的卡拉OK喝酒，席間在包廂裡因為張喝醉了持酒瓶揮舞，陳男上前勸阻其行為，但此舉讓張大為不滿，揚言要討公道。

▲▼好兄弟喝酒反目，他揪兩人上市場討公道，無辜男勸架遭砍左肩。（圖／記者邱中岳翻攝）

好兄弟喝酒反目，他揪兩人上市場討公道，無辜男勸架遭砍左肩。（圖／記者邱中岳翻攝）

24日凌晨5時許，張男找來45歲的曾、41歲的張姓男子一起前往陳男上班的中央果菜市場，雙方發生口角爭執，期間另名39歲的邵姓菜商員工想上前協調勸架，卻遭助陣的曾男持刀砍殺。

▲▼好兄弟喝酒反目，他揪兩人上市場討公道，無辜男勸架遭砍左肩。（圖／記者邱中岳翻攝）

張男揪兩人上市場討公道，無辜男勸架遭砍左肩，嫌犯動手後逃離現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

無辜的邵男左肩有刀傷，討公道的張男等3人在事發之後快閃離開，警消到場後立刻將邵男送往醫院救治，所幸經過治療後並無大礙，警方調閱監視器，循線追查張嫌等3人下落。

24日中午時分，警方先於北市懷寧街的住家逮捕張姓主嫌，傍晚5時許，又在新北市中和區景平路上逮捕涉嫌持刀傷人的曾以及到場助陣的張等2人，訊後依照殺人未遂罪嫌將3人移送法辦。

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