老松國小「破紀錄1.1萬學生」現剩465人　校方：原因不只少子化

▲老松國小全盛時期有1.1萬名學生，創世界紀錄。圖為1960年代老松國小升旗典禮。（圖／取自台北市立圖書館數位典藏系統）

記者許敏溶／台北報導

創校將滿130周年的台北市老松國小，曾以學生總數1.1萬人、158班級，打破世界上學生數及班級數最多學校紀錄，但114學年僅剩下465人，學生數僅有全盛時期4%。校方表示，少子化加上鄰近學校陸續成立，都是導致學生數下滑的原因。

1896年5月21日創立的台北市老松國小，一開始校名為「台灣總督府國語學校第二附屬學校」，之後歷經多次改制更換名稱。光復後改名為「台北市老松初級中學」，1968年因政府實施9年國民教育，改稱為「台北市龍山區老松國民小學」，目前校址位於萬華區桂林路64號，在1966年時以1萬1110人、158班級，創下世界上學生數及班級數最多學校紀錄，當時每班人數多達70、80人。

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不過，受到少子化影響，學生數銳減。根據台北市教育局統計資料，老松國小在114學年學生數剩下465人，學生數僅有全盛時期的4%，目前每班約22人，也僅有全盛時期的3成左右。

老松國小即將在下個月舉辦創校130周年校慶，僅次於士林國小，為台北市創校時間第二久的國小。校方表示，學生人數大減，除了少子化因素外，另一個原因是西門國小、龍山國小等附近的新學校陸續成立，家長選擇讓孩子就近入學，而且部分家長認為新學校比較沒有包袱，教師在教學上勇於嘗試，所以選擇讓孩子到新校就讀，這都是老松國小學生總數與班級數下滑的原因。

▲老松國小即將迎來130周年校慶。（圖／摘自老松國小網站）