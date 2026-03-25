柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

▲陳佩琪今貼出與兒子合照。（圖／翻攝自Facebook翻攝自Facebook／陳佩琪）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案將於3月26日，也就是明天宣判。對此，獨自赴日參加兒子博士班畢業典禮的陳佩琪今（25日）貼出與兒子拿著畢業證書的合照表示，「兒子他說要把畢業證書獻給我，我呢，則是要轉獻給我的先生、辛苦的小孩爸爸，不管明天如何，我們全家永遠在一起」。

柯文哲日前為赴日本參加兒子3月24日在東京大學舉行的博士班畢業典禮，委託律師向法院聲請暫時解除出境限制。但台北地院認為，柯文哲是否前往參與兒子博士班畢業典禮，非儀式能否如期舉行要件，且北檢指出柯文哲未能提出能擔保避免逃亡具體方案，本件聲請為無理由，應予駁回。

陳佩琪則帶著柯文哲照片赴日本參加畢典，她今天也提到，兒子給他老爸的信這麼寫「謝謝爸爸、媽媽，我從東大畢業了，知道自己從小成長過程一路辛苦，沒有爸爸媽媽的照顧，不會有今天的我，感謝有你們，我要把我的畢業證書獻給媽媽」。

陳佩琪表示，「兒子他說要把畢業證書獻給我，我呢，則是要轉獻給我的先生、辛苦的小孩爸爸，不管明天如何，我們全家永遠在一起」。

陳佩琪強調，「人生重大的畢業典禮不是看直播視訊就好，我要我的先生，小孩的爸爸和我們一起參與過，典禮結束後和兒子在研究室的系辦大樓前合影」。

▼柯文哲妻子陳佩琪24日親自赴日參加兒子的畢業典禮，更帶上柯文哲的照片。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）