台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

▲台南運河迎來通航百年，市府推出系列活動盛大慶祝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南運河自1926年通航至今滿百週年，這條見證府城發展的水上命脈，迎來歷史性里程碑，台南市政府宣布，自4月起啟動「運河百年紀念系列活動」，串聯光影藝術、音樂展演、民俗慶典與觀光體驗，從春季一路延續至秋季，邀請全國民眾一同走進台南、見證百年運河的風華再現。

本次活動以「水岸光影、文化展演、民俗慶典與觀光體驗」為主軸，首先由工務局推動的「台南運河光環境示範計畫」於4月1日點燈揭幕，為整體慶典拉開序幕。同週末經發局接力推出「運河咖啡市集」，集結上百攤品牌進駐水岸，打造結合美食與慢生活的城市風景。

文化局規劃的重頭戲則於4月18日至26日登場，於承天橋至安億橋段設置長達100公尺的水域燈光展演裝置，每晚定時演出，透過光影與音樂交織，讓運河化身會呼吸的光之舞台，述說台南百年歷史。此外，5月16日將於台南文化中心舉辦「百年樂音的流動」交響音樂會，由台南市交響樂團首演運河100交響詩，並結合影像回顧，帶領觀眾沉浸於運河故事之中。

除了藝術展演，文化局也同步推出「運河有影」紀念展、系列講座及「五港尋跡・運河謎城」文資集章活動，深化民眾對五條港與運河歷史的認識，讓文化記憶不只是觀看，更能親身參與。

民俗活動同樣精彩。4月11日將舉辦「台南媽祖運河開通百年慶」，由大天后宮主辦、市府協辦，安排鎮南天上聖母、開山王等神尊乘船巡遊運河，重現百年前海陸大會師盛況，祈求府城平安順遂。同時，2026台南市國際龍舟錦標賽也將結合火舞表演與大型市集，為運河注入年輕熱血的節慶能量。

活動不只集中在春夏，市府規劃全年接力登場。4月至7月推出「運河100雙城好和」美食船班，讓遊客邊品嘗在地美食邊欣賞水岸風光；5月1日至2日於廣八廣場及河樂廣場舉辦戶外音樂祭，讓旋律在夜色與水影間流動；10月10日更將舉辦「百年新人遊河」，邀請百對新人共同見證運河新篇章。

此外，預計11月底啟用的運河遊河BOT案碼頭，也將進一步提升水岸觀光服務量能，象徵台南運河從歷史走向未來的重要轉折。

這場百年慶，不只是紀念一條河，更像是一座城市的時間長廊——水在流，光在動，人群在其中來來去去，百年之後的台南，依舊用溫柔與熱鬧，寫下屬於自己的故事。