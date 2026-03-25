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eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

▲▼eTag POINTS累點可折抵國道通行費與停車費，1點可抵1元。（圖／遠通電收提供）

▲eTag POINTS累點可折抵國道通行費與停車費，1點可抵1元。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝ETC 20周年及uTagGo合作停車場突破3,500場，遠通電收子公司遠創智慧今(25)日宣布推出「eTag POINTS」，包括「eTag銀行自動儲值」及「eTag停車扣繳」皆能累點，並聯手「台塑石油F幣」兌換eTag POINTS，最高可全額折抵國道通行費、路邊及uTagGo合作停車場停車費，1點抵1元。

遠通電收說明，「eTag POINTS」採1點抵1元的直覺換算，首波針對使用五家聯名行信用卡，且同時申辦「eTag自動儲值」與「停車扣繳」的uTagGo會員，祭出兩大累點活動，包括 eTag銀行自動儲值每次成功儲值400元，即可獲得eTag POINTS 1點，另每月停車費實際扣款金額每滿400元回饋eTag POINTS 1點、滿800元送2點，以此類推。

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遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，因應點數經濟趨勢，eTag POINTS除即日新增之「台塑石油F幣」，已串聯HAPPY GO、OPENPOINT、全家Fa點及台新銀行Richart等各大生活平台。民眾可將日常消費累積的點數轉換為eTag POINTS，實現「消費點數折抵用車支出」的小確幸。

此外，為響應觀光署「台灣觀光100亮點」計畫，遠創智慧表示，5月底前，於指定景點之uTagGo合作停車場停車，即可參加「玩遍台灣抽旅遊金」活動，有機會抽中3萬旅遊金與全年路邊停車免費大獎，在指定合作停車場，單次停車滿2小時且以「eTag停車扣繳」成功支付，即可獲得抽獎機會，每場停車場限累積1次機會。

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