「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

▲岡山區一名蔡姓老翁走失在荒涼的公墓，所幸警方及時尋獲交由家屬帶回。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市接連發生兩起高齡長者走失案件。岡山分局赤崁派出所與旗山分局建國派出所分別在接獲報案後，立刻展開尋人模式，不僅深入荒涼墓園尋獲受困老翁，也及時援助在街頭徘徊的單薄老婦，順利讓兩家人中重拾團圓，場面溫馨。

岡山分局赤崁派出所於日前晚間接獲一名61歲婦人報案，指稱其64歲蔡姓丈夫下午外出後失聯。由於蔡翁僅穿短褲且入夜後氣溫偏低，加上最後蹤跡指向人煙稀少的墓園區，令家屬十分擔心。

警方獲報後立即調派警力，除了調閱監視器鎖定軌跡，更指派員警分騎機車針對墓園周邊暗巷展開地毯式巡邏。為了在重複的地景中提供指引，警方特別開啟警用紅藍閃爍燈光不斷巡迴，終於在一個小時內，於寂靜的墓園路旁發現神情無助的蔡翁。

蔡翁見到警方後，迷惘地吐露：「我想回家，也知道自己在哪裡，但我忘記路了。」這番話在空曠墓園顯得格外揪心。直到看見警燈閃爍，老翁焦慮的神情才平復。趕抵現場的妻兒見長輩平安，激動落淚，對警方的高效率救援感激不已。

無獨有偶，旗山分局建國派出所於23日晚間8時許巡邏時，接獲民眾通報指稱旗山區中華路與華中街口有一名老婦徘徊。員警趕抵現場發現，33年次的劉姓老婦衣著單薄、神情恍惚，表示已在街頭走動數小時。

▲旗山區一名劉姓婦人在街頭排迴，經警方確認身分並安全護送返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

面對無法完整表達身分的劉婦，員警溫柔安撫其情緒，並透過警政系統交叉比對，迅速確認身分，隨即親自駕車將其安全護送返家。家屬見到警方將老婦平安送回，深感驚訝與感激，直言若非警察及時伸出援手，後果不堪設想。

警方提醒，家中如有高齡長者，外出時可配戴刻有聯絡資訊的配件或申請定位設備。若民眾在街頭發現疑似迷途的長輩，請立即撥打110通報，讓警方能在第一時間提供協助，共同守護長者安全。