陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

受全球記憶體晶片價格上漲影響，大陸電子產品市場吹起一陣「復古風」，不僅新機價格走高，連二手及廢舊手機回收，也在行業市場內行情上升。部分二手業者指出，回收價格短期內大幅波動，甚至出現舊機「一天一個價」的情況，最高出現收購價50倍的行情，引起外界關注。

《新浪財經》報導，受全球存儲芯片（晶片，下同）價格暴漲影響，智慧手機和個人電腦市場正迎來一波強勁的漲價潮。令人意想不到的是，這股熱浪已經傳導至二手及廢舊手機市場，讓不少沉睡在抽屜裡的老古董身價倍增。

▲廢舊手機在二手市場熱銷。（圖／翻攝自羊城晚報）

大陸二手手機業者表示，目前市場行情變化快速，「一天一個價」，在特定情況下，甚至出現以3部舊手機換取一台新款iPhone的案例，顯示回收市場價格波動明顯。

根據業者提供的數據顯示，部分廢舊手機回收價格出現明顯上升，過去無法開機、螢幕破損的報廢機回收價僅約10元人民幣（約46元新台幣）一支，如今可達約500元人民幣（約2317元新台幣），價差高達50倍。

為加快回收速度，部分商家甚至表示不限品牌與型號，也不要求設備可正常開機，只要具備拆解價值，即可進行回收。

據了解，此現象與全球供應鏈資源緊張有關，廢舊手機中所含的稀有金屬、記憶體晶片及其他零組件，在成本上升之背景下，再利用價值被重新評估。同時，隨著記憶體元件價格持續波動，二手手機回收價格也呈現不穩定狀態。