　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

受全球記憶體晶片價格上漲影響，大陸電子產品市場吹起一陣「復古風」，不僅新機價格走高，連二手及廢舊手機回收，也在行業市場內行情上升。部分二手業者指出，回收價格短期內大幅波動，甚至出現舊機「一天一個價」的情況，最高出現收購價50倍的行情，引起外界關注。

《新浪財經》報導，受全球存儲芯片（晶片，下同）價格暴漲影響，智慧手機和個人電腦市場正迎來一波強勁的漲價潮。令人意想不到的是，這股熱浪已經傳導至二手及廢舊手機市場，讓不少沉睡在抽屜裡的老古董身價倍增。

▲▼內存價格暴漲舊手機熱銷。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲廢舊手機在二手市場熱銷。（圖／翻攝自羊城晚報）

大陸二手手機業者表示，目前市場行情變化快速，「一天一個價」，在特定情況下，甚至出現以3部舊手機換取一台新款iPhone的案例，顯示回收市場價格波動明顯。

根據業者提供的數據顯示，部分廢舊手機回收價格出現明顯上升，過去無法開機、螢幕破損的報廢機回收價僅約10元人民幣（約46元新台幣）一支，如今可達約500元人民幣（約2317元新台幣），價差高達50倍。

為加快回收速度，部分商家甚至表示不限品牌與型號，也不要求設備可正常開機，只要具備拆解價值，即可進行回收。

據了解，此現象與全球供應鏈資源緊張有關，廢舊手機中所含的稀有金屬、記憶體晶片及其他零組件，在成本上升之背景下，再利用價值被重新評估。同時，隨著記憶體元件價格持續波動，二手手機回收價格也呈現不穩定狀態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

美評估中國2027未計劃攻台　國台辦：解決台灣問題是中國人自己的事

馬辦風波衝擊兩岸交流　陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

中關村論壇開幕　丁薛祥：唯有開放合作才是正道

上海民眾赴台旅遊磋商「海基會準備好了」　陸：承認九二共識才能通話

不只喊「打台灣捐4億」！爭議講師張雪峰還曾嗆：文科都是服務業

朱鳳蓮解釋「統一後」基建會更好：遠遠超出孫中山建國方略設想

陸網紅張雪峰猝逝　警惕「死亡筆記本」上添一筆的「心源性猝死」

香港男女海邊「交疊睡姿」　網友兩派意見戰翻

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

美評估中國2027未計劃攻台　國台辦：解決台灣問題是中國人自己的事

馬辦風波衝擊兩岸交流　陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

中關村論壇開幕　丁薛祥：唯有開放合作才是正道

上海民眾赴台旅遊磋商「海基會準備好了」　陸：承認九二共識才能通話

不只喊「打台灣捐4億」！爭議講師張雪峰還曾嗆：文科都是服務業

朱鳳蓮解釋「統一後」基建會更好：遠遠超出孫中山建國方略設想

陸網紅張雪峰猝逝　警惕「死亡筆記本」上添一筆的「心源性猝死」

香港男女海邊「交疊睡姿」　網友兩派意見戰翻

傳中共問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」　綠黨團嘆：少數個案傷害大家

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

「紅眼」蜘蛛人爆砍42分！　米歇爾飆分秀率騎士4連勝

好兄弟喝酒反目！凌晨撂人上市場討公道　勸架男左肩遭砍

是否會被重判？柯文哲：I don't care　若提高交保金找媽借錢

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

楊銘威傳婚變方志友　楊一展吃驚：不可能啦

大陸熱門新聞

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

嗆「打台灣就捐4億」　陸41歲補教名師猝死

陸補教名師張雪峰驚傳猝逝！公司發訃告證實

香港男女海邊「交疊睡姿」　網友熱議

長期開燈睡覺！20歲女體重飆至100kg還高血壓

內存價格暴漲舊手機熱銷　他驚：壞的也有人收

長年穿紙尿褲！14歲陸男遭生父繼母虐死

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

陸網紅張雪峰猝逝 警惕「死亡筆記本」上添一筆的「心源性猝死」

朱鳳蓮解釋「統一後」基建會更好：遠遠超出孫中山建國方略設想

美伊談了沒「羅生門」　陸官媒諷川普「慫了」

日自衛隊人員翻墻闖入揚言殺外交官　陸外交部深感震驚

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

更多熱門

相關新聞

伊朗危機掀日網衛生紙之亂　經產省急澄清

伊朗危機掀日網衛生紙之亂　經產省急澄清

日本經濟產業省日前發表聲明，呼籲民眾理性購買衛生紙，強調伊朗封鎖荷莫茲海峽不會影響日本衛生紙供應，起因於社群媒體出現「衛生紙賣光了」、「藥妝店貨架空了」等貼文，引發民眾恐慌性搶購。

詐團折手機滅證！警草叢苦尋1小時再逮13人

詐團折手機滅證！警草叢苦尋1小時再逮13人

美超微「共同創辦人、台灣區業務經理」遭起訴

美超微「共同創辦人、台灣區業務經理」遭起訴

三星罷工投票出爐！93%「贊成」壓倒性勝利　半導體、記憶體緊張

三星罷工投票出爐！93%「贊成」壓倒性勝利　半導體、記憶體緊張

旺季不旺！陸生豬跌至「白菜價」創7年內新低 距歷史低點只差3毛

旺季不旺！陸生豬跌至「白菜價」創7年內新低 距歷史低點只差3毛

關鍵字：

二手手機晶片漲價回收市場芯片

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面