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金正恩回覆普丁「永遠與俄同在」　加強鞏固北韓俄羅斯緊密關係

▲▼北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片，不過俄媒並未刊出。（圖／路透）

▲北韓媒體刊出金正恩、普丁共乘專車的照片。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩再度於人民最高會議當選並獲任命為國務委員長後，俄羅斯總統普丁搶先送上賀電祝福。對此，金正恩也在第一時間回覆普丁，強調「平壤與莫斯科永遠在一起」，展現兩國緊密合作關係。同時，北韓也陸續收到越南與白俄羅斯領導人的祝賀。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩在回覆普丁的賀電中表示，「對於首先送上熱烈而真摯的祝賀，謹致衷心謝意，朝俄兩國將持續以同盟性質的互相支持和幫助，緊密合作保障兩國主權及人民福祉。」

金正恩表示，「我們之間建立的堅固關係與信任，必將保障兩國關係的穩固與未來導向，並強力推動兩國人民發展與增進福祉。朝俄兩國穩固的關係與雙方的信賴不容質疑。」

金正恩最後進一步強調，「平壤將永遠與莫斯科同在！這是我們的選擇，也是永不改變的意志。」

根據南韓《韓聯社》，普丁於23日率先向金正恩發送賀電，成為最早祝賀金正恩再度當選北韓最高領導人的外國領袖，強調兩國關係發展的重要性。

此外，北韓的傳統友邦越南與白俄羅斯也相繼送上祝賀。越南國家主席梁強（Luong Cuong）在賀電表達，「希望兩國關係能日益深化、更加實質且有效地發展」。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）則指出，「明斯克願積極在各級政治與經濟領域中擴大與平壤的聯繫」。支持俄軍侵略烏克蘭的盧卡申科，預計25至26日前往北韓進行訪問，並與金正恩進行會談。

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