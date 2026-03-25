藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

▲台電董事長曾文生、經濟部長龔明鑫出席委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，核二、核三廠的重啟計劃月底將送到核安會審議，國民黨立委謝衣鳯今（25日）詢問，根據台綜院報告，2029年AI算力中心用電量是現在的6.5倍，你們現在標榜AI內閣，「到時候電力沒有了，你們AI內閣會不會shut down（斷電）？」南韓會不會搶走台灣訂單？經濟部長龔明鑫承諾，不會沒有電啦，一定有電。因為到2030、2032年，所有規劃、蓋半導體廠部分都已溝通好且做了準備，AI算力中心想要做的部分，每一個廠商也都事先跟台電公司溝通。

立法院經濟委員會今（25日）邀請經濟部長龔明鑫率台灣電力公司董事長曾文生就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。

國民黨立委謝衣鳯關切，聽說經濟部承認5月油氣調度會差一點點？龔明鑫回應，大致上可以完成，雖然差1、2艘，但因為油氣調度的船比較大，所以量事實上已經補足。

謝衣鳯詢問，燃煤、天然氣、石油台灣安全儲量法定幾天？龔明鑫說，煤30天，現在存量應該40天；天然氣規定11天，我國現在大概12天；石油法定90天，現在大概有150天。

謝衣鳯再問，150天後有辦法確保石油按照天期進來？龔明鑫表示，油一直有在進來，從2月28日戰爭開始後，150天沒有減少，反而是增加，比法定規定的超過非常多。謝衣鳯質疑，若中東衝突不停呢？龔明鑫說，還是會進，會從其他地方進，主要是從美國來，目前看起來還是調度得到。

謝衣鳯說，現在南韓有26座核電廠在運轉，佔其發電總量31.7%，現在賴政府也重啟核電計畫，自主安全檢查要多久？有沒有辦法更快？龔明鑫說，台電是講18個月到2年；曾文生則說，台電現在狀況是依程序同時在進行所有工作，不是一項一項做，包括老化分析，都是找原廠來幫忙協助一起做，還有地震災害評估等相關評估事項，也是平行在做。

謝衣鳯表示，「龔部長，我這問題非常重要」，根據台綜院報告，2029年AI算力中心用電量是現在的6.5倍，「你是AI內閣，你們現在標榜AI內閣，啊沒有電，你們AI內閣就shut down（斷電）了啊，是不是？」現在政策是不是AI政策？是不是AI幫你做出來的？「到時候電力沒有了，你們AI內閣會不會shut down？會不會shut down？」龔明鑫說，「不會啦！不會沒有電啦，因為它原來的base很小」。

謝衣鳯指出，「我說如果，算力中心沒有建立」，未來台積電如果要再增加設廠，南韓現在核電是低碳、穩定的供應量，未來若在他們電力充足的情況下，會不會搶走我們的訂單？

龔明鑫說，前提不存在，因為到2030、2032年，所有想要規劃、蓋半導體廠的部分，「我們都已經溝通好，而且都有做了準備」。謝衣鳯問，若AI算力中心因應需求，導致電力增加，台灣有沒有辦法負擔？龔明鑫回應，AI算力中心想要做的部分，每一個廠商也都事先跟台電公司溝通。

謝衣鳯表示，「我是擔心你們AI內閣shut down欸！」你們沒有電力，等下你們shut down。龔明鑫重申，「不會沒有電啦，一定會有電」。

謝衣鳯再問，重啟核電有沒有辦法更快？因為現在有競爭對手南韓、日本等。龔明鑫重申，三原則還是要兼顧，「我們盡力」，只要安全、核廢有解，就盡量。曾文生則補充，現在很多說可以更快或怎樣，但整個程序一定要照規矩，好好去做，如果還要更快，很擔心會有取捨，不想在這時就說把別的東西忽略掉來更快，這是不可以的，安全檢查一定得照程序來。