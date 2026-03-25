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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

▲國防部長顧立雄出席外委會審查軍購條例。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部長顧立雄出席外委會審查軍購條例。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（25日）逐條審查行政院與藍白黨版的軍購條例，國民黨立委徐巧芯與國防部長顧立雄發生口角。顧立雄先是嗆徐巧芯明知故問，徐則反擊，作為在野黨 「我沒有感受到國防部有什麼誠意」 ；接著，顧又向徐說，公務預算的機密預算，大概一個都不要通過，妳的邏輯就是這樣，徐又罵道，是今天大家問你，你什麼都機密，就是用這樣的態度，國人才對這樣的案子這麼有意見，「懂了沒有啊」。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例。今進行草案逐條審查，朝野光就討論條例名稱就花費逾1小時仍無共識，主席陳冠廷裁示保留再討論；期間徐巧芯詢問條例中，有哪些品項是向美國以外的國家採購，遭顧立雄嗆，「妳有參與（機密會議），妳就應該知道，那妳明知故問」。

上午11時半許，朝野就草案第一條也仍無共識。徐巧芯表示，現在狀況很清楚，第一條是跟著名稱進行討論，如果名稱上沒辦法達共識，她認為基本上第一條大家也不會有共識，如此就比照名稱保留送協商。徐表示，之所以要中午了，從名稱到第一條都沒有共識，其中原因是，作為在野黨 「我沒有感受到國防部有什麼誠意」 ，問一個問題就說秘密、明知故問，參不參加秘密會議都被你講，請問到底要怎麼樣？

▲徐巧芯25日外委會與顧立雄爆口角。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲徐巧芯25日在外委會與顧立雄爆口角。（圖／記者蘇靖宸攝）

徐巧芯指出，國人希望能公開透明，尤其高額預算上可能甚至排擠國家財政，對在野黨來講，會堅持有更多公開透明越好，所以才問一些問題來了解，也是希望向民眾多說一點，畢竟條例是要向全體國人交代的，資訊公開越多，對全民來說越能了解為什麼有這項提案及金額。如果只是找每位立委做私下說明，所說的在公開場合也沒辦法講，她知道一定有程度的機密性，也尊重國防部，但這個機密，那個也機密；這個不能講，那個也不能講，就把可以講的通過。

徐巧芯表示，國民黨的提案就是美方已經授權、公開的，這沒有問題，他們全部支持通過，而沒辦法講的等可以講後也立刻通過，這是朝野版本沒辦法得共識重要原因，如果國防部能解決，對法案推進有幫助，但如果用今天討論的內容跟態度，還是保留送協商，或有美方新資訊出來，就立刻修正動議通過，一方面滿足厚植國防需求，二方面就美方對我方支持表達同意，三方面也是對國人清楚交代。所以如果沒共識，建議第一條保留協商。

但顧立雄嗆聲，照委員講法，公務預算的機密預算，大概一個都不要通過，「妳的邏輯就是擺機密都不能在預算通過，妳的邏輯就是這樣，公務預算不能夠擺機密」。徐巧芯回擊，沒有啊，那個部分是相對少數，還是希望大多是用公開，請問機密比較多還是公務預算比較多？你說明，如果今天國防部機密預算比較多，公務預算比較少，國人能接受嗎？

顧立雄又說，並沒有說在這裡面都是機密預算。徐巧芯罵道，「我沒有都說是機密預算，是今天大家問你，你什麼都機密，一下說賴士葆沒參加（機密會議），一下子說來參加明知故問」，你們就是用這樣的態度，國人才對這樣的案子這麼有意見，「懂了沒有啊」。

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軍購國防預算徐巧芯顧立雄國防部

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