換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

▲許多人在整理衣櫃時，常陷入「這件以後可能會穿」的糾結中。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

又到了讓人對衣櫃感到崩潰的換季時節！當你開始翻找掛勾上的春裝時，可能會發現衣服多到溢出來，卻依然覺得沒衣服可穿。這種挫折感常會引發一場衣櫃大掃除，但往往忙到最後，房間反而比剛開始時還要亂。國外網站《Bustle》文章中提到，許多TikTok創作者最近都在分享如何有效斷捨離，而她們增加了一個關鍵步驟：比起單純看著外套和牛仔褲，她們會「逐一試穿」每一件衣服，這聽起來很基本，效果卻出奇地好。

創作者@mary_skinner在3月11日上傳的一段熱門影片中，就逐件檢查她的藏衣。她在影片中驚呼：「今天我要試穿每一件大衣，我完全沒意識到自己竟然有這麼多件！」透過實際試穿，她能一眼看出哪些款式適合自己、哪些已經不再心動，最終成功淘汰了大量衣物。以下將揭曉為什麼「全部試穿」是斷捨離成功的核心技巧。

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為什麼斷捨離這麼累？

擁有心理學博士學位且專攻時尚心理學的莎拉·勝麥克法蘭（Sarah Seung-McFarland）指出，衣櫃之所以難以整理，是因為衣物承載了太多的情感意義。

「每一件衣服都可能代表一段回憶、一段關係，甚至是過去某個階段的自己。捨棄它們，感覺就像弄丟了生命故事的一部分，」她在接受《Bustle》訪問時表示，這就是為什麼即便大學時期的毛衣早已不合時宜，或第一份工作穿的洋裝已經過時，你仍捨不得放手。她強調：「人們篩選的不只是衣服，還有回憶與身分認同。」這往往導致整理到一半就感到精疲力竭，最後只好把所有東西原封不動掛回去。

此外，「總有一天會用到」的預期心理也是阻礙。勝麥克法蘭解釋，衣服常代表我們對未來的憧憬或理想生活，例如為了想像中的陶藝課準備的吊帶褲，或是那件極具個性卻從沒穿出門過的皮裙。再加上社群媒體上頻繁更迭的微趨勢（Microtrends），讓衣櫃變成各種風格的混雜地，讓人壓力倍增。

如何有效清空衣櫃？

在TikTok上，一系列名為「不穿就淘汰（Put it on or put it out）」的影片引起熱議。創作者會按類別試穿每一件單品，例如一次試穿所有的裙子。透過實際穿在身上，她們能立刻分辨哪些衣服能讓自己感到自信，哪些則是躲在衣櫃角落「發霉」已久。

有些衣服尺寸不合、有些風格已變，有的則是「看起來好看，穿起來卻不然」。勝麥克法蘭博士認為，試穿能讓人從「想像這件衣服如何融入生活」轉變為「當下的實際體驗」。

減少穿搭壓力：實測是關鍵

為了更精準地評估，專家建議甚至可以試著搭配成一套完整的穿搭。勝麥克法蘭說：「如果某件衣服已經不符合你目前的生活型態或正努力追求的目標，這就是一個該斷捨離的信號。」

如果你還在猶豫不決，有些創作者建議把那些「考慮中」的衣服直接穿出門一天。無論是穿去上班還是跟朋友聚會，透過日常活動測試它的舒適度與實穿性。如果版型不舒服就捐掉，如果材質扎人就放手，即便它外型再可愛也一樣。這也是重新愛上被遺忘單品的好方法。

最後，勝麥克法蘭提醒，想像一下擁有整潔衣櫃後的清爽感：一個井然有序、且充滿心愛之物的空間，能讓人思緒更清晰，減少決策疲勞。「一個能反映現階段自我的衣櫃，能讓日常作息更簡單，並大幅降低每天出門前的穿搭壓力。」