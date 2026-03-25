懷疑染毒「第1句話」最重要　玉醫曝撇步引導孩子勇敢求助

▲玉里醫院推動反毒教育，提升辨識風險的能力。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對層出不窮的新興毒品，衛生福利部玉里醫院成癮精神科提醒，家中孩子口中的「糖果」或「電子煙彈」背後可能隱藏危險陷阱。玉醫成癮團隊陳平文臨床心理師指出：「毒品早已不再是傳統的粉末或針劑，而是偽裝成咖啡包、彩虹軟糖或電子煙等日常用品，降低青少年警覺心。」



陳心理師強調，若懷疑孩子接觸毒品，父母的「第一句話」至關重要。避免審判式語氣，應以關心出發，例如：「我注意到你最近精神不太好，我很擔心，可以告訴我發生什麼事嗎？」透過建立信任，孩子更願意求助。若不幸染毒，需冷靜面對、尋求支持。專家建議家長正視成癮是「腦部疾病」，孩子需要的是治療而非懲罰。應堅定支持，並善用外部資源，如撥打0800-770-885毒品防制諮詢專線，獲得專業指引。

▲▼玉醫成癮團隊指出：「毒品早已不再是傳統的粉末或針劑，而是偽裝成咖啡包、彩虹軟糖或電子煙等日常用品，降低青少年警覺心。」



玉里醫院簡以嘉院長表示：「反毒教育的核心在於提升辨識風險的能力。玉里醫院提供專業成癮醫療服務，由多學科團隊推動整合性照護，涵蓋戒癮治療、心理諮商、家屬支持及復發預防，協助藥癮者重建生活。」





陳心理師提醒，家長可透過三大警示特徵辨識可疑物品：

1.奇怪的圖案：包裝印有未授權卡通或仿冒品牌標誌。

2.二次封裝痕跡：封口處有重新折疊或黏貼痕跡。

3.不自然的粉末感：內容物呈異常細緻粉末，顏色或氣味與正常食品不同。

玉里醫院簡以嘉院長補充：「我們主要在於培養青少年辨識風險與保護自我的能力，同時也強調，成癮是一種需要專業醫療介入的健康議題，透過醫療與教育的合作，才能有效預防與降低毒品對青少年的影響。」

▲成癮團隊教如何辨識新型態毒品及孩子染毒異常徵兆。

毒品販子已滲入青少年常用的社群平台如Threads、Instagram，甚至透過Discord遊戲語音頻道建立虛擬友誼，再以「不抽就是膽小鬼」等激將法誘使嘗試。



注意若孩子出現以下異常，需提高警覺：

1.房間有塑膠燒焦味或過度濃烈的香精味。

2.身體出現顫抖、精神恍惚、記憶斷片或異常嗜睡。

3.突然更換交友圈、對手機高度保密。

4.頻繁借錢或出現來源不明的高價物品。

