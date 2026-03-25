公公撂重話「掃墓1規定」才孝順！媳傻眼　網噴：年輕人連拜也不要

▲公公下重話，要在清明節掃墓才是孝順。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

不少人提前掃墓，就是要避免人擠人。不過一名女網友抱怨，公公堅持掃墓一定要在清明節當天，認為這樣才算孝順，不能提前，還批評連假安排出遊的人根本本末倒置。文章曝光後，網友紛紛回應「孝順是生前做的事，死後都是做給別人看的」、「現在年輕人連拜也不要」。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》透露，公公對祭祖這件事看得非常重，認為就該在清明節當天親自到場，這樣才有誠意，也才對得起祖先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，公公還強調，絕不能提前掃墓，也不認同把連假拿來安排出遊，覺得清明本來就是慎終追遠的日子，不該把重心放在玩樂上，這番話一出，讓原PO夾在中間相當無奈。

文章曝光後，網友氣得開酸，「太落伍、太古板了，什麼時代，現在年輕人連拜也不要」、「清明當天是人擠人又塞車，真是痛苦」、「孝順是生前做的事，死後都是做給別人看的」、「我們都是提前或是往後去掃，我們才不跟別人都擠在當天」、「一年就想到一次是要孝順什麼」。

無法放連假！苦主紛紛現身：沒回去還被說不孝



留言之中，不少苦主也抱怨，「我婆婆也是，提早前幾天的那週末也不行，沒回去還會說不孝」、「我們還要孫子輩，唯一男丁還要出現，重點他不是長孫，有夠煩的」、「我婆婆也堅持年節當日祭拜，然後自己去上班，丟給媳婦」、「我爸也很堅持什麼都要當天拜拜，所以在我家沒有連假可言」。