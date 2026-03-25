　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公公撂重話「掃墓1規定」才孝順！媳傻眼　網噴：年輕人連拜也不要

▲▼清明節 掃墓 慎終追遠 納骨塔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲公公下重話，要在清明節掃墓才是孝順。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

不少人提前掃墓，就是要避免人擠人。不過一名女網友抱怨，公公堅持掃墓一定要在清明節當天，認為這樣才算孝順，不能提前，還批評連假安排出遊的人根本本末倒置。文章曝光後，網友紛紛回應「孝順是生前做的事，死後都是做給別人看的」、「現在年輕人連拜也不要」。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》透露，公公對祭祖這件事看得非常重，認為就該在清明節當天親自到場，這樣才有誠意，也才對得起祖先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，公公還強調，絕不能提前掃墓，也不認同把連假拿來安排出遊，覺得清明本來就是慎終追遠的日子，不該把重心放在玩樂上，這番話一出，讓原PO夾在中間相當無奈。

文章曝光後，網友氣得開酸，「太落伍、太古板了，什麼時代，現在年輕人連拜也不要」、「清明當天是人擠人又塞車，真是痛苦」、「孝順是生前做的事，死後都是做給別人看的」、「我們都是提前或是往後去掃，我們才不跟別人都擠在當天」、「一年就想到一次是要孝順什麼」。

無法放連假！苦主紛紛現身：沒回去還被說不孝

留言之中，不少苦主也抱怨，「我婆婆也是，提早前幾天的那週末也不行，沒回去還會說不孝」、「我們還要孫子輩，唯一男丁還要出現，重點他不是長孫，有夠煩的」、「我婆婆也堅持年節當日祭拜，然後自己去上班，丟給媳婦」、「我爸也很堅持什麼都要當天拜拜，所以在我家沒有連假可言」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

公公撂重話「掃墓1規定」才孝順！媳傻眼　網噴：年輕人連拜也不要

長庚大學逼教師增加時數、砍津貼　勞動局仲裁：應恢復權益

台中男300元押運彩！串關10場全中爽拿8200　網友讚奇蹟

都市傳說「6離職時間點」！10年↑未離職原因曝　大票人喊：超準

別再用「我先看行程」當藉口！心理學家曝「軟拒絕」真相：拖延其實更失禮

高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

小吃店公告「不給袋子了」以後自備　網吵翻：最怕垃圾袋也缺貨

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

公公撂重話「掃墓1規定」才孝順！媳傻眼　網噴：年輕人連拜也不要

長庚大學逼教師增加時數、砍津貼　勞動局仲裁：應恢復權益

台中男300元押運彩！串關10場全中爽拿8200　網友讚奇蹟

都市傳說「6離職時間點」！10年↑未離職原因曝　大票人喊：超準

別再用「我先看行程」當藉口！心理學家曝「軟拒絕」真相：拖延其實更失禮

高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

小吃店公告「不給袋子了」以後自備　網吵翻：最怕垃圾袋也缺貨

傳中共問徐春鶯「李貞秀接班沒問題吧」　綠黨團嘆：少數個案傷害大家

加強國際影響力　北京已領導制定逾580個ISO標準

「紅眼」蜘蛛人爆砍42分！　米歇爾飆分秀率騎士4連勝

好兄弟喝酒反目！凌晨撂人上市場討公道　勸架男左肩遭砍

是否會被重判？柯文哲：I don't care　若提高交保金找媽借錢

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

【剛落地就轟動】李珠珢現身台灣機場　機場滿滿粉絲等她現身！

生活熱門新聞

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

快訊／今變天！　8級強風要來了

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三

太早睡恐增死亡風險！最新研究曝黃金時段

高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

對流通過還是不下雨　鄭明典曝1原因

一碗330元！老饕點「頂級」牛肉湯　入口驚覺被騙

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

更多熱門

相關新聞

清明掃墓火警頻傳台南72件南消籲「不用火」防災

清明掃墓火警頻傳台南72件南消籲「不用火」防災

清明節將至，掃墓引發的墓地火警頻傳，台南市消防局統計，自2月16日至3月23日，全市已發生72件墓地雜草火災，顯示乾燥氣候下用火風險升高，為降低火災發生機率，消防局持續宣導「清明祭祖不用火」，呼籲民眾以更安全、環保的方式慎終追遠。

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

清明掃墓12大禁忌曝光！4生肖「今年容易卡到陰」

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

逼孫去掃墓！婆婆狂問「請假了嗎」　網曝1禁忌：不能去

清明祭祖免帶工具　新北設139處服務站應援

清明祭祖免帶工具　新北設139處服務站應援

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

不進塔了？「孩子不祭祖怎麼辦」　一票人給答案

關鍵字：

清明節掃墓公公孝順連假出遊

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面