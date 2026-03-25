牛奶糖買1送1！賣場兒童節推優惠　湯姆貓玩具下殺45折

▲家樂福推出多款人氣零食、玩具優惠。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
迎接兒童節與連假，家樂福即日起至4月7日推出多款人氣零食、玩具優惠，搭配「買1送1」及OPENPOINT點數10倍送，像是旺旺牛奶糖買1送1，瑪利歐樂高折扣。全聯即日起至4月23日也推出「兒童節玩具大賞」福利點預購活動，集結多款人氣IP聯名玩具，如「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具，最低45折。
★家樂福
●兒童節優惠
家樂福即日起至4月7日，鎖定學童考前加油與連假採買需求，祭出多款人氣糖果、巧克力與玩具優惠，並搭配「買1送1」及OPENPOINT點數10倍送活動。
零食方面，新品「乖乖誇誇袋」特價149元，內附隨機誇獎徽章共4款。「旺旺牛奶糖」原味與焦糖奶油口味，特價「買1送1」，單件52元，平均每件26元。「雀巢奇巧F1賽車威化巧克力」單件售價47元。義美益生菌軟Q糖（綜合口味）由原價108元降至88元，並享OPENPOINT點數10倍回饋。
玩具部分則有「樂高瑪利歐賽車系列」同步優惠，其中「耀西摩托車」由原價569元降至450元，標準車款則從699元調降至599元。
▲▼家樂福兒童節玩具優惠。（圖／業者提供）
・乖乖誇誇袋（240克），原價199元，特價149元。隨機贈乖乖誇獎徽章，共4款。
・旺旺牛奶糖（原味／焦糖奶油，100克），買1送1，單件52元，平均每件26元。
・義美益生菌軟Q糖（綜合，110克），原價108元，特價88元，OPENPOINT點數10倍送。
・雀巢奇巧F1賽車威化巧克力（29克），售價47元。
・樂高瑪利歐賽車耀西摩托車，原價569元，特價450元。
・樂高瑪利歐賽車標準車，原價699元，特價599元。
★全聯
全聯即日起至4月23日推出「兒童節玩具大賞」福利點預購活動，主打免運宅配到家（離島不配送），集結多款人氣IP聯名、兒童玩具。
像是「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具，其中太陽能「聲光收銀機」可讓小朋友學習結帳、數字運算，只要10福利點加價580元，相當於市價45折，限量450件。
▲全聯推出「湯姆貓與傑利鼠」6款互動玩具。（圖／業者提供）
「益智筆電玩具組」磁吸式設計可以學習字母、數字，10福利點加價720元，限量500件。「小醫生木製護理玩具包組」10福利點加價720元，限量300件，玩具都印有「湯姆貓與傑利鼠」可愛肖像。
▲三麗鷗系列「Otamaton樂器」限量預購。（圖／業者提供）
三麗鷗系列則推出「Otamaton樂器」，包含美樂蒂、酷洛米、大耳狗、布丁狗、凱蒂貓等角色，內建11首樂曲，可彈奏也可作為吊飾，10福利點加價730元，限量500件。
其他玩具方面，騎乘玩具「BOUNCY PALS獅子」主打可拆洗設計，10福利點加價1,090元，約56折，限量100件；「teamson彩色窗戶軌道磁力片166片組」適合親子共玩，10福利點加價750元，限量600件。
▲全聯推出「兒童節玩具大賞」。（圖／業者提供）
此外還推出多款兒童3C商品，包括「iClever BTH21炫光無線兒童耳機」，具74／85分貝音量限制、重量僅159克，並附造型貼紙，10福利點加價999元，兩色各限量150件。「Disney系列兒童數位相機」，支援1080P錄影並附腳架，米奇、米妮款式各限量100件，10福利點加價1,000元即可入手。
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