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逼吃停經藥接客！竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　9男女起訴求重刑

▲桃園地檢署指揮中壢警方於去年11月破獲竹聯幫信堂冠信會組人口販運集團。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園地檢署指揮中壢警方於去年11月破獲竹聯幫信堂冠信會組人口販運集團。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署指揮中壢警方於去年11月間破獲竹聯幫信堂冠信會柯姓成員等9名男女，對外招募泰籍女子來台從事坐檯陪酒逼迫賣淫，如不從則強逼服用停經藥物接客；桃園地檢署依涉犯意圖營利，以監控、違反本人意願之方法使男女與他人為性交行為、共犯私行拘禁等罪嫌起訴，檢方審酌主嫌柯男等共犯毫無尊重人性尊嚴及性自主權之觀念，具體求處有期徒刑7年至11年6月不等之刑度。

▲桃園檢警於去年11月破獲竹聯幫信堂冠信會組人口販運集團，圖為中壢警方查獲負責監控泰女外出時之李姓女子。（圖／中壢警分局提供）

▲圖為中壢警方查獲負責監控泰女外出的李姓女子。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局執行掃黑行動專案，檢肅治平目標竹聯幫信堂冠信會犯罪組織，查出該集團涉嫌招募外籍女子來台從事坐檯陪酒並強迫賣淫案，於去年11月接獲通報後展開救援行動，報請桃園地檢署指揮偵辦，在5分鐘內救出2名泰籍被害女子，持續進行多波查緝行動，陸續將46歲主嫌柯姓男子等9名男女查緝到案。

▲桃園檢警於去年11月破獲竹聯幫信堂冠信會組人口販運集團，圖為專案小組查獲主嫌柯姓男子到案。（圖／中壢警分局提供）

▲專案小組查獲主嫌柯姓男子到案。（圖／中壢警分局提供）

桃園地檢署指出，本案係泰國貿易經濟辦事處於去年11月26日，接獲泰國籍被害人家屬越洋求救訊息，獲悉有2名入境我國之泰籍女子遭控制人身自由及強迫從事性交易，進而通報警政署國際組轉由中壢分局報請本署指揮組成專案小組偵辦，專案小組旋即於當日晚間掌握被害人等所在位置，利用被告李姓女子監控被害人外出之際，成功營救泰籍被害女子2人，陸續逮捕被告李女等人。檢察官訊問被害人後，即刻安置被害人等至適當安全處所，避免再受害之可能性，隨後向桃園地院聲請羈押禁見被告李女獲准。

▲桃園檢警於去年11月破獲竹聯幫信堂冠信會組人口販運集團，圖為專案小組查獲主嫌葉姓男子到案。（圖／中壢警分局提供）

▲專案小組查獲主嫌葉姓男子到案。（圖／中壢警分局提供）

檢警調查，20歲泰國籍B女透過友人介紹，與同為泰籍之陳女聯繫來台工作，對方以「坐檯陪酒」為名，稱2週即可賺取新臺幣5至6萬元，並出資支付機票費用。18歲A女與B女入境後即遭帶往住宿地點，護照與行李被扣留，並遭強迫從事性交易，即便月事來潮仍被要求接客，行動亦遭人監控，難以對外求援。

本案經檢警專案小組擴大追查發現，尚有多名被告涉案，分別擔任指揮、監控、馬伕、整理房務、提供飲食或攬客等工作，分工明確，經檢方指揮專案小組與移民署合作，對尚未到案之被告實施境管，分於去年11月28日、12月19日、今年2月22日在桃園國際機場拘提企圖潛逃出境之被告陳姓、黃姓、鄒姓男子等人到案，經檢察官訊後均向桃園地院聲押禁見獲准。

期間，同案被告葉姓男子風逃逸以小三通管道潛逃出境，仍遭檢警掌握行蹤，於今年2月1日入境時，將葉男拘提到案並聲押禁見獲准。本案另搜索性交易地點4處，扣得監視器影像、行動電話、筆記型電腦及犯罪所得共計新臺幣37萬餘元等證物，經數位鑑識還原，勾稽比對被告柯姓男子等人犯罪過程分工紀錄，後陸續將被告柯姓等人拘提到案，除詹姓男子外其餘3人均聲押禁見獲准。

▲桃園檢警於去年11月破獲竹聯幫信堂冠信會組人口販運集團，查扣手機、新臺幣37萬餘元等證物。（圖／桃園地檢署提供）

▲桃園檢警查扣手機、新臺幣37萬餘元等證物。（圖／桃園地檢署提供）

桃園地檢署檢察官審酌被告柯姓男子等9人毫無尊重人性尊嚴及性自主權之觀念，利用被害人等孤身來臺、語言不通、舉目無親而難以求援之處境，視被害人等為營利工具，剝奪行動自由，甚至無視被害人等於賣淫期間適逢生理期，仍強逼被害人服用停經藥物後繼續接客從事性交易等情，具體求處有期徒刑7年至11年6月不等之刑度。

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