　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

▲▼民眾黨新北市長參選人黃國昌17日召開「高齡友善城市三支柱」政見記者會，新北市長期照護發展協會張婉玲理事長、新北市中和區市議員參選人陳怡君、新北市汐止萬里金山區市議員候選人陳語倢連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉違反《反滲透法》遭起訴求處重刑。民眾黨主席黃國昌今（25日）痛批，起訴書內容是政治語言非法律語言，作為一個法律人，已經不曉得這起訴書是檢察官寫的還是民進黨側翼寫；他還提到，「老共指示徐春鶯幫柯文哲站台？講這種話可能對台灣政治環境無知到一個程度」，共產黨2024支持柯文哲？這到底在寫什麼東西？

黃國昌說，他邀請所有人去看新北地檢署所公布的新聞稿，但他可以負責任地跟大家講，「作為一個法律人，看完新北地檢署的新聞稿以後，已經不曉得這是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的東西」。

「那些行為是不是存在？就交由檢調去調查。」黃國昌質疑，但是請問，控告徐春鶯違反《反滲透法》的要件事實是什麼？大家有去看《反滲透法》的規定嗎？不是什麼幫中共收集情資，《反滲透法》不是這樣規定的。

黃國昌直言，「幫中共收集情資」是要收錢，什麼叫收錢？就是民進黨過去養的那幾個共諜，養在總統府、養在國安會、養在外交部，收錢辦事的那些，那是違反《國安法》。

黃國昌指出，結果在這份檢察官寫出的新聞稿當中，裡面寫的內容誇張到完全不符合事實，也不是《反滲透法規定》的內容。說徐春鶯藉由幫中共收集情報、擷取統戰紅利、維持陸配群體的影響力，進而與滲透來源，也就是中國共產黨，共同規劃國內陸配參政的進程步驟，動員陸配的能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。

「這語言不是法律的語言，是政治的語言。」黃國昌說，所以他才說，已經看不懂，這是自許為法律人的檢察官寫的東西？還是民進黨側翼寫的東西？他們什麼時候跟民眾黨索要不分區的立委？

黃國昌說，因為當年的選對會他沒有參與，他為了這個事情還特別回去問，徐春鶯當初是怎麼挑的？那是海選出來的，結果變成是來跟民眾黨索要不分區的立委？連客觀事實都寫錯。

黃國昌指出，當初徐春鶯的名字出來了以後，徐承受不了所有對於陸配的歧視給她的壓力，後來說她不要了、自己選擇退出了，這些都是客觀的歷史事實。

黃國昌指出，更離譜的事情是，整篇新聞稿真正可以跟《反滲透法》的構成要件扣上的只有一句話，「徐春鶯依照滲透來源指示參與選舉活動」，所以新北檢要講的是什麼？要講的是老共指示徐春鶯幫柯文哲站台，「講這種話出來，可能對於台灣的政治環境已經無知到一個程度了，才會寫出這個話」。

「老共指示徐春鶯來幫柯文哲站台？誰指示徐春鶯來幫柯文哲站台？中國共產黨2024年的選舉是支持柯文哲的嗎？」黃國昌質疑，怎麼會講這種沒有常識的話？更遑論也沒有具體的證據、沒有具體的人，這到底在寫什麼東西？

最後，黃國昌說，民眾黨的態度還是一樣，司法的案件，就到審判程序的時候，就還原事實的真相。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

是否會被重判？柯文哲：I don't care　若提高交保金找媽借錢

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

國民黨竹縣初選互控黑道、賄選　她嘆：新竹人沒有其他選擇嗎？

快訊／民進黨汐萬金初選出爐　新系女將臨時換選區仍墊底落馬

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

藍委怒轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅錢

台北市獲李光耀城市獎殊榮　蔣萬安曝「生生喝鮮乳」被讚very smart

軍購條例名稱差一步「綠白合」　徐巧芯問1事遭顧立雄嗆：明知故問

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

是否會被重判？柯文哲：I don't care　若提高交保金找媽借錢

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

藍委憂AI用電激增「AI內閣shut down」　龔明鑫：不會沒電、一定有電

不忍了！徐巧芯跟顧立雄爆口角　罵：沒感受到誠意「懂了沒有啊」

國民黨竹縣初選互控黑道、賄選　她嘆：新竹人沒有其他選擇嗎？

快訊／民進黨汐萬金初選出爐　新系女將臨時換選區仍墊底落馬

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

藍委怒轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅錢

台北市獲李光耀城市獎殊榮　蔣萬安曝「生生喝鮮乳」被讚very smart

軍購條例名稱差一步「綠白合」　徐巧芯問1事遭顧立雄嗆：明知故問

「紅眼」蜘蛛人爆砍42分！　米歇爾飆分秀率騎士4連勝

好兄弟喝酒反目！凌晨撂人上市場討公道　勸架男左肩遭砍

是否會被重判？柯文哲：I don't care　若提高交保金找媽借錢

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

周杰倫曝台灣演唱會時間點　至於簽唱會：辦在網球場好了XD

政治熱門新聞

蕭旭岑反擊！曝馬英九「忘很多事」讓有心人得逞

馬英九「暗中落淚」談蕭旭岑：財政紀律六親不認

快訊／顏慧欣病逝　鄭麗君曝彼此最後訊息：台灣體質轉大人了

「馬英九完全不見我」　蕭旭岑無奈：長輩懷疑東懷疑西

柯文哲一審明宣判　林智群：判15年以上不能怪律師

ET民調／新北市長想投誰？　李四川43.3%小幅領先蘇巧慧1.5個百分點

ET專訪／不怕白丟2026　柯文哲喊話藍：黃國昌選到底李四川就掛了

要橘子回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

被預告判8年？沈慶京怒批鏡週刊：意圖施壓法院

遭馬英九質疑與對岸財務往來　蕭旭岑「難過遺憾」：長輩忘了很多事

「馬辦風暴非國民黨八卦」　他曝：牽涉國共內幕、卸任總統自主意志

徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

本周五將入獄！　蔡正元曝最後政治心願「讓藍白再執政一次」

沈慶京審判前發聲！點名萬惡之源是林欽榮

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面