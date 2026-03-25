徐春鶯受中共指示助選？　黃國昌斥無知：到底在寫什麼東西？

▲民眾黨新北市長參選人黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，涉違反《反滲透法》遭起訴求處重刑。民眾黨主席黃國昌今（25日）痛批，起訴書內容是政治語言非法律語言，作為一個法律人，已經不曉得這起訴書是檢察官寫的還是民進黨側翼寫；他還提到，「老共指示徐春鶯幫柯文哲站台？講這種話可能對台灣政治環境無知到一個程度」，共產黨2024支持柯文哲？這到底在寫什麼東西？

黃國昌說，他邀請所有人去看新北地檢署所公布的新聞稿，但他可以負責任地跟大家講，「作為一個法律人，看完新北地檢署的新聞稿以後，已經不曉得這是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的東西」。

「那些行為是不是存在？就交由檢調去調查。」黃國昌質疑，但是請問，控告徐春鶯違反《反滲透法》的要件事實是什麼？大家有去看《反滲透法》的規定嗎？不是什麼幫中共收集情資，《反滲透法》不是這樣規定的。

黃國昌直言，「幫中共收集情資」是要收錢，什麼叫收錢？就是民進黨過去養的那幾個共諜，養在總統府、養在國安會、養在外交部，收錢辦事的那些，那是違反《國安法》。

黃國昌指出，結果在這份檢察官寫出的新聞稿當中，裡面寫的內容誇張到完全不符合事實，也不是《反滲透法規定》的內容。說徐春鶯藉由幫中共收集情報、擷取統戰紅利、維持陸配群體的影響力，進而與滲透來源，也就是中國共產黨，共同規劃國內陸配參政的進程步驟，動員陸配的能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。

「這語言不是法律的語言，是政治的語言。」黃國昌說，所以他才說，已經看不懂，這是自許為法律人的檢察官寫的東西？還是民進黨側翼寫的東西？他們什麼時候跟民眾黨索要不分區的立委？

黃國昌說，因為當年的選對會他沒有參與，他為了這個事情還特別回去問，徐春鶯當初是怎麼挑的？那是海選出來的，結果變成是來跟民眾黨索要不分區的立委？連客觀事實都寫錯。

黃國昌指出，當初徐春鶯的名字出來了以後，徐承受不了所有對於陸配的歧視給她的壓力，後來說她不要了、自己選擇退出了，這些都是客觀的歷史事實。

黃國昌指出，更離譜的事情是，整篇新聞稿真正可以跟《反滲透法》的構成要件扣上的只有一句話，「徐春鶯依照滲透來源指示參與選舉活動」，所以新北檢要講的是什麼？要講的是老共指示徐春鶯幫柯文哲站台，「講這種話出來，可能對於台灣的政治環境已經無知到一個程度了，才會寫出這個話」。

「老共指示徐春鶯來幫柯文哲站台？誰指示徐春鶯來幫柯文哲站台？中國共產黨2024年的選舉是支持柯文哲的嗎？」黃國昌質疑，怎麼會講這種沒有常識的話？更遑論也沒有具體的證據、沒有具體的人，這到底在寫什麼東西？

最後，黃國昌說，民眾黨的態度還是一樣，司法的案件，就到審判程序的時候，就還原事實的真相。