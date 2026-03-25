美評估中國2027未計劃攻台　國台辦：解決台灣問題是中國人自己的事

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

美國情報機構日前發佈最新研究報告稱，中國大陸現階段無2027年入侵台灣的計劃準備。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉，「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。」

朱鳳蓮提到，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，解決台灣問題、完成祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許國家主權和領土完整遭到破壞，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

朱鳳蓮強調，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，「我們決不容忍、決不姑息，有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。」

此前，大陸外交部發言人林劍也曾在同一議題上作出迴應，他指出，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行，「美方的有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作中國威脅論。」