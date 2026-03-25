手提頭顱畫面曝！寮國男分屍殘殺女友　「8袋人肉塊」沿路丟

▲兇嫌提著死者的頭顱離開住處。（圖／Facebook／THAI PRESS）



記者王佩翊／編譯

泰國一名20歲寮國籍女子遭男友殺害後分屍，兇嫌將遺體分別裝進8個垃圾袋棄置在暖武里府運河中，而監視器畫面更拍到他提著死者頭顱走出公寓的畫面。警方循線追查終於將嫌犯逮捕，然而他落網後竟辯稱女友是「自殺」，荒謬說詞令人髮指。

綜合泰媒報導，暖武里府巴吞他尼警局3月24日晚間8時接獲通報稱，有民眾在運河中發現人體殘骸。警方趕抵現場後，在河中尋獲一個黑色垃圾袋，打開袋子後，竟發現裡面裝有一顆女性頭顱，外層還包裹著毛巾。

警方隨後擴大搜索範圍，陸續在距離第一袋約50公尺處、10公尺外，以及附近廢棄巷弄中，發現更多裝有屍塊的垃圾袋，共計8袋。

▲▼警方依序找到8袋屍塊。（圖／Facebook／THAI PRESS）



經確認，死者為20歲寮國籍女子Am，她與26歲寮國籍男友Tom在曼谷一間套房同居。警方研判Am應是在住處遇害並遭分屍，兇手隨後將遺體運往巴吞他尼地區棄屍，而兩人住處的監視器也拍到Tom手提黑色塑膠袋離開的畫面，且Am再進去屋內後就再也沒有出來。

辦案人員循線追查，發現Tom企圖逃離泰國，最終在邊境將他逮捕，當時他正準備偷渡回寮國。面對警方質問，Tom矢口否認殺人，但坦承兩人曾因吃醋發生激烈爭吵。





▲▼20歲死者遭26歲男友殺害分屍。（圖／Facebook／THAI PRESS）



Tom向調查人員供稱，Am在芭達雅一家娛樂場所擔任派對公關，讓他醋意大發。他表示，自己曾前往芭達雅，強行將Am帶回曼谷住處。Tom辯稱在爭執過程中，Am竟拿刀「自殺」，他驚慌之下才將女友屍體肢解，分裝進8個垃圾袋後丟棄在暖武里府。

Tom聲稱棄屍隔天照常上班，之後才開始策劃逃亡路線。他先搭機飛往烏隆他尼府，再透過叫車軟體預約機車計程車前往廊開府，最後在廊開移民局被警方逮個正著。

對此，Am的哥哥Date向警方表示，妹妹與Tom交往約3年，兩人都在同一家醫院工作，Am是餐廳店員，Tom則是廚師，並指控Tom長期對Am施暴。