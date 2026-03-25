花蓮新城警會勘14處易肇事路段　跨單位合作強化交安措施

▲新城警方邀集各相關單位針對轄內14處交通易肇事路段進行會勘。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為有效降低交通事故發生率，提升用路人安全，花蓮縣警察局新城分局長賴楷淳積極推動轄內交通改善作為，針對統計分析轄區內14處易肇事路段，分別於3月12日、17日及19日辦理道路會勘，並邀集相關單位共同研擬改善措施，期打造更安全友善的交通環境。





本次會勘邀集花蓮縣政府、交通部公路局東區養護工程分局南澳工務段、花蓮縣新城鄉公所、秀林鄉公所、花蓮縣議員、花蓮縣警察局交通警察隊，以及地方民意代表共同參與，針對新城鄉、秀林鄉及台9線等多處事故熱點進行會勘。





會勘重點包含多項交通安全改善措施，包括重新劃設模糊標線、增設「停」、「慢」字樣標誌、設置停止線及黃網線、調整或增設反射鏡、增設照明設備、設置機車專用道標示，以及修復號誌與路燈等設施，同時，在台9線路段也針對彎道標誌升級為太陽能LED警示設備、隧道標誌清潔維護，以及道路兩側路樹修剪與照明檢修等進行改善規劃。

此外，針對校園周邊及社區道路也加強安全設施，如北埔國小側門增設反射鏡與標線改善，提升學童通行安全；部分路口則透過增設警示標誌與改善視距，降低事故風險。



新城警分局表示，後續將持續追蹤各項改善工程進度，並提報道安會報列管，確保各項措施落實執行，同時也呼籲用路人行經路口應減速慢行、注意交通號誌，共同維護行車安全。

