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社會 社會焦點 保障人權

南投色警分局內偷拍女同事洗澡　害她天天焦慮...二審改判8月

▲▼洗澡,淋浴,蓮蓬頭,渣女,女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台中一名女警在分局內沐浴，竟然遭張姓男警偷拍，二審判張8月徒刑。（示意圖，非當事人／記者鄺郁庭攝）

記者許權毅／台中報導

南投一名張姓員警趁女同事在分局內沐浴時，持手機偷拍，被抓包後還偷刪畫面，直到警方還原內容，發現有5段影片才坦承犯行。張員一審遭判5月徒刑，二審認為刑期過輕，考量女警至今仍每日焦慮，張男又為10年員警、知法犯法，改判8月徒刑。

判決指出，南投縣某分局張姓警員，於2025年3月19日、20日留宿4樓宿舍，張男19日如廁後欲沖洗身體，前往4樓男女共用盥洗室，見有女同事正在沐浴，持手機開啟錄影功能，伸至門板上方錄影。

3月20日凌晨，張男同樣如廁後欲沖洗身體，前往4樓男女共用之盥洗室，見有人正在沐浴，其手機開啟錄影功能，伸至門板上方錄影，女同事驚覺門板上方有手機，且鏡頭朝向自己而大聲喊叫，張男隨即逃離現場。女子向所長及分局長報告，調閱分局內監視錄影，發覺張男涉有重嫌。

據了解，分局數位鑑識還原張男手機後，確定的確有偷拍情形，張男才坦承犯行。法院審酌，張男身為執法人員從警10年，卻知法犯法，罔顧對他人隱私權尊重，於偵查及法院審理程序均坦承犯行，雖有意願和解但女子無意願，南投地院依犯無故以錄影攝錄性影像罪，共2罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，可易科罰金。

檢方不服上訴指出，張員身為執法人員，卻知法犯法，全無尊重他人隱私、性相關觀念，數次拍攝被害人性檔案，案發後心存僥倖滅證，甚至飾詞狡辯，直到證據完備才坦承犯行，態度難認良好。且被害人因此長期焦慮恐懼，深受影響，也不願調解，原判決量刑過輕。

台中高分院審酌，被害女警一再具狀指出，因為張員犯行感到憤怒、無助、身心受創，甚至只要聽到張員名字，就會感到恐慌跟痛苦、不安，甚至需要看診，且雙方並未調解，且張員身為員警卻犯法，改判8月徒刑。

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