AI換臉假醫師詐賣特效藥　南投衛生局籲民眾防範

▲AI換臉詐騙入侵醫療廣告。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

警政署刑事警察局近期發現有詐騙集團利用AI換臉與高度擬真技術、冒用專業醫師身分，在網路社群平台投放醫療廣告，假借各種話術誘騙患有慢性病、癌症或長期治療中的民眾購買來路不明的「特效藥」；南投縣衛生局強調，此類行為不僅涉及詐欺，亦可能觸犯藥事相關法規，嚴重威脅民眾生命安全。

縣府衛生局提醒，藥品屬於高度專業管理項目，依法須經中央主管機關核准並取得藥品許可證字號，方可合法製造、輸入及販售；網路社群廣告所販售之產品，若宣稱療效卻無合法藥品標示，極可能為偽（劣）藥或未經核准之產品，不僅無療效保障，還可能含有不明成分，造成肝腎損傷、過敏反應，甚至延誤正規治療時機。

衛生局長陳南松說明，正規醫師不會透過社群私訊販售藥品，也不會要求以轉帳、貨到付款等方式私下交易；凡標榜「名醫親自推薦」、「臨床實證有效」、「專治慢性病」、「保證根治」、「一次見效」、「不必看醫師」等誇大不實用語，皆屬違規醫療廣告常見話術，民眾務必提高警覺。

▲藥事人員提供用藥諮詢。

衛生局表示，為保障縣民用藥安全，已配合警方強化監測與查察機制，針對疑似違規廣告與可疑產品來源積極通報查辦，同時也請全縣各醫療院所加強門診衛教宣導，並呼籲民眾牢記「用藥四守則」：一、購買藥品請至藥品務必於合法醫療院所或藥局取得，二、不透過社群、通訊軟體購買藥品，三、發現可疑廣告請截圖檢舉，四、遇詐騙請撥打165反詐騙專線。