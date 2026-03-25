新北女誤上賊船遭騙2千萬！詐團還要她吐800萬　警一次抓4個

▲邱女誤信投資詐騙損失2千萬元，警方循線逮捕取款車手、監控手。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區一名女子日前透過網路平台得知，誤信投資股票詐騙廣告，陸續以面交方式投入2千萬元，但近期接獲對方通知「幸運中籤」，可低價購入熱門股，但需再拿出800萬元才能領取，女子經詢問165才警覺被騙，隨即前往警局報案；於昨天相約面交時，配合警方逮捕4名前來取款的嫌犯。

據了解，住在新北樹林的50歲邱姓女子，去年12月透過臉書平台加入股票投資群組，並以協助投資為由，下載所指定的詐騙投資APP，並多次以面交方式陸續拿出2千多萬元；但多次要獲利了結，都遭對方以各式理由拖延，讓邱女起疑。

▲警方埋伏，逮捕前來的取款車手、監控手。（圖／記者陸運陞翻攝）

近日對方突然表示邱女幸運中籤，抽中可低價購入飆股的權力，但需再拿出800萬元現金，才能領取變賣獲利，引起邱女警覺，打電話向165專線求證，確認為詐騙手法，隨即向當地樹林分局報案。

昨天（24日）下午，詐騙集團約邱女面交時，警方隨即前往埋伏，順利逮捕車手31歲蘇姓男子，隨後循線又逮捕車手頭22歲陳男、監控手23歲潘男及36歲吳男等3名共犯。警詢後4人坦承犯案，全案依詐欺罪將陳男等4人移送新北地檢署偵辦，

▲警方查扣詐騙車手及車手頭、監控手現金及手機。（圖／記者陸運陞翻攝）