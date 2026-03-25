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別再用「我先看行程」當藉口！心理學家曝「軟拒絕」真相：拖延其實更失禮

▲▼心理,拒絕,拖延,社交,軟拒絕,邀約,溝通。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心理專家指出，「軟拒絕」雖然看似體貼，實際上卻會損害朋友間的信任與社交效率（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當朋友邀請你參加聚會，你是否常反射性地回答：「我先看行程再回你！」這其實是種為自己爭取考慮時間的策略。或許你正猶豫那天會不會太累？或單純不想社交？內心深處明明知道自己不想去，卻又不敢直接拒絕，這就是為什麼許多人習慣使用「軟拒絕（SoftNo）」。國外網站《Bustle》文章中提到，臨床心理學家珍妮．馬丁（JennyMartin）博士指出，「軟拒絕」與堅定明確的回覆完全相反，雖然當下看起來對大家都比較溫柔，介於尷尬的「好」與傷人的「不」之間，但這種模糊地帶往往會拖上幾天甚至幾週，反而讓雙方都陷入不確定的煎熬。

「軟拒絕」其實很失禮

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面對邀約或請求，「軟拒絕」聽起來似乎是最好的解套方式。馬丁博士解釋，這是一種社交上的緩衝，讓人在不必說出「不」或立刻做決定的情況下婉拒他人。她向《Bustle》表示：「人們常會用『我再回覆你』這類話來爭取時間，但通常心裡早就有底不會去了。這種柔軟的姿態，原意是想減輕對方的失望感。」

這種回應讓人覺得自己既親切又體貼，且許多人從小被教育「直接拒絕很沒禮貌」，因此大腦會自動尋找能維持當下和諧的替代方案。然而馬丁博士直言，現實中你其實是在處理「自己的不安」，而非保護對方。

「長期來看，清晰的溝通往往才是最善良的做法。」

這不僅關乎是否傷了朋友的心，更多是為了逃避誠實交辦時產生的焦慮感。當你給出模糊的回答時，唯一被省卻麻煩的只有你自己。此外，這種不確定性對主辦人或尋求幫助的人來說非常困擾，對方可能為了等你而空下行程，導致信任感在無形中瓦解。

▲▼心理,拒絕,拖延,社交,軟拒絕,邀約,溝通。（圖／取自免費圖庫pexels）

如何優雅地說「不」

無論是聚會邀約還是同事請託，立即給出誠實且明確的答覆幾乎總是更好的選擇。如果答應了就好好執行；如果不行或不想，就直接說不。

馬丁博士建議：「堅定的拒絕應是直接且尊重的，不需要長篇大論的解釋。」你可以參考以下說法：

「謝謝你想到我，但我那天沒辦法過去。」

「我現在沒辦法接這項工作。」

「我沒辦法幫你代班。」

面對摯友時，你可以更坦率一點，像是：「我真的很想去，但我最近真的太累（或太忙、想偷懶）了，下次一定要約我！」或者直接傳一張你縮在被窩裡像捲餅的照片，對方自然會明白。

▲▼心理,拒絕,拖延,社交,軟拒絕,邀約,溝通。（圖／取自免費圖庫pexels）

當然，馬丁博士也提到某些情況下可以使用「軟拒絕」，特別是涉及權力關係或安全考量時，例如拒絕老闆、陌生人或情緒不穩定對象的請求，確實需要更多社交緩衝；但在親密關係中，誠實才是尊重的表現。

擺脫「軟拒絕」最大的好處是能強化人際連結。當身邊的人知道你的「好」就是好，「不行」就是不行時，會建立起極高的可靠度與信任感。下次想拒絕時，就直接說出口吧！這會讓大家都輕鬆許多。

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