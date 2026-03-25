長庚大學逼教師增加時數、砍津貼　勞動局仲裁：應恢復權益

▲勞動局仲裁認定長庚大學勞動權變更不合理，高教工會呼籲校方儘速恢復教師權益。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

長庚大學因逼迫教師增加授課時數、砍教師固定津貼而引發爭議。高教工會提起仲裁維權，獲北市勞動局仲裁，認定恢復教師正常授課時數及固定津貼有理，要求長庚應恢復教師權益。高教工會指出，仲裁判斷書明確提到大學自主僅限於講學，而非恣意更動教師勞動條件，呼籲長庚尊重仲裁判斷、立刻改正。

高教工會今（25日）偕同長庚大學教師召開記者會。高教工會執行秘書張志綸指出，長庚大學自從2021年湯明哲校長到任後，推動一系列「壓榨基層教師」措施，包括將任職在通識中心、語言中心等以教學為主的專任教師，每學期基本授課時數「提高50%」，讓教授授課時間增加為12小時，副教授與助理教授13小時、講師14小時，嚴重傷害通識教育的教學品質與教師的工作權益。

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張志綸進一步表示，校方還修改教師工作獎金辦法，刪除歷來專任教師每月皆有的「固定津貼」，甚至推動「連坐法」，要求系所若招生績效不佳，個別教師工作獎金「打9折」。上述措施引發教師不滿而提出多項陳情、連署、抗議，校方不僅未改善，還對連署陳情教師約談、辱罵、霸凌，遭到審議委員會認定霸凌屬實，卻不願改正。

不滿的長庚大學教師，超過20名教師集體加入高教工會，在2022年9月籌組工會分部，並經2024年與學校提出調解仍不成立後，向台北市勞動局提出仲裁，仲裁委員會在日前作成仲裁判斷，認定工會訴求長庚大學應恢復教師正常授課時數及固定津貼有理，要求學校並應修改現有辦法，恢復教師權益。

張志綸強調，仲裁內容明確指出，所謂大學自治不是學校保護傘，只限於大學講學自由，而不是讓校方恣意改變教師勞動條件，仲裁判斷認為教師基本授課時數程序上，不得由「行政會議」改變，所以長庚大學應該恢復教學型教師的基本授課時數，教授8小時，副教授與助理教授9小時，講師10小時。

其次，張志綸表示，長庚大學工作獎金過去有「固定津貼」，仲裁庭認為這屬於定期性給與，不利變更應得教師同意才可變更，若未領得「固定津貼」則要恢復。另仲裁庭也認為，學校不得以招生績效對教師為不利對待，所以要求刪除招生不利教師工作獎金「打9折」的連坐辦法。

長庚大學則表示，學校一向重視教師工作權益，以確保教學品質與研究能量。依憲法及大學法所保障的大學自治精神，訂定本校教師授課時數，並提供優渥的工作獎金。至於仲裁判斷個案，教師基本授課時數，已經過行政會議決議，將根據仲裁結果，再提到教務會議確認。其他相關仲裁結果，將在接到仲裁判斷書後依法辦理。