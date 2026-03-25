　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長庚大學逼教師增加時數、砍津貼　勞動局仲裁：應恢復權益

▲▼勞動局仲裁認定長庚大學勞動權變更不合理，高教工會呼籲校方儘速儘速恢復教師權益。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲勞動局仲裁認定長庚大學勞動權變更不合理，高教工會呼籲校方儘速恢復教師權益。（圖／記者許敏溶翻攝

記者許敏溶／台北報導

長庚大學因逼迫教師增加授課時數、砍教師固定津貼而引發爭議。高教工會提起仲裁維權，獲北市勞動局仲裁，認定恢復教師正常授課時數及固定津貼有理，要求長庚應恢復教師權益。高教工會指出，仲裁判斷書明確提到大學自主僅限於講學，而非恣意更動教師勞動條件，呼籲長庚尊重仲裁判斷、立刻改正。

高教工會今（25日）偕同長庚大學教師召開記者會。高教工會執行秘書張志綸指出，長庚大學自從2021年湯明哲校長到任後，推動一系列「壓榨基層教師」措施，包括將任職在通識中心、語言中心等以教學為主的專任教師，每學期基本授課時數「提高50%」，讓教授授課時間增加為12小時，副教授與助理教授13小時、講師14小時，嚴重傷害通識教育的教學品質與教師的工作權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張志綸進一步表示，校方還修改教師工作獎金辦法，刪除歷來專任教師每月皆有的「固定津貼」，甚至推動「連坐法」，要求系所若招生績效不佳，個別教師工作獎金「打9折」。上述措施引發教師不滿而提出多項陳情、連署、抗議，校方不僅未改善，還對連署陳情教師約談、辱罵、霸凌，遭到審議委員會認定霸凌屬實，卻不願改正。

不滿的長庚大學教師，超過20名教師集體加入高教工會，在2022年9月籌組工會分部，並經2024年與學校提出調解仍不成立後，向台北市勞動局提出仲裁，仲裁委員會在日前作成仲裁判斷，認定工會訴求長庚大學應恢復教師正常授課時數及固定津貼有理，要求學校並應修改現有辦法，恢復教師權益。

張志綸強調，仲裁內容明確指出，所謂大學自治不是學校保護傘，只限於大學講學自由，而不是讓校方恣意改變教師勞動條件，仲裁判斷認為教師基本授課時數程序上，不得由「行政會議」改變，所以長庚大學應該恢復教學型教師的基本授課時數，教授8小時，副教授與助理教授9小時，講師10小時。

其次，張志綸表示，長庚大學工作獎金過去有「固定津貼」，仲裁庭認為這屬於定期性給與，不利變更應得教師同意才可變更，若未領得「固定津貼」則要恢復。另仲裁庭也認為，學校不得以招生績效對教師為不利對待，所以要求刪除招生不利教師工作獎金「打9折」的連坐辦法。

長庚大學則表示，學校一向重視教師工作權益，以確保教學品質與研究能量。依憲法及大學法所保障的大學自治精神，訂定本校教師授課時數，並提供優渥的工作獎金。至於仲裁判斷個案，教師基本授課時數，已經過行政會議決議，將根據仲裁結果，再提到教務會議確認。其他相關仲裁結果，將在接到仲裁判斷書後依法辦理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 1 5422 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阮經天東京「十指緊扣」！　富家千金女友正面曝
不忍了！審查軍購條例　徐巧芯跟顧立雄爆口角
快訊／SpaceX要上市了！　7檔台廠亮燈漲停
課後輔導！2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝
比疫情更慘！荷莫茲封鎖「9成燃料」　亞洲各國現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

公公撂重話「掃墓1規定」才孝順！媳傻眼　網噴：年輕人連拜也不要

長庚大學逼教師增加時數、砍津貼　勞動局仲裁：應恢復權益

台中男300元押運彩！串關10場全中爽拿8200　網友讚奇蹟

都市傳說「6離職時間點」！10年↑未離職原因曝　大票人喊：超準

別再用「我先看行程」當藉口！心理學家曝「軟拒絕」真相：拖延其實更失禮

高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

小吃店公告「不給袋子了」以後自備　網吵翻：最怕垃圾袋也缺貨

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

房市軟著陸？解密央行2026劇本：「微調」戲法誰是獲利者、誰是最後一根稻草 ？｜地產詹哥老實說完整版 EP302

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸

不怕白丟2026！柯文哲喊話藍　「黃國昌選到底李四川就掛了」

川普曝「伊朗急著求協議」！　宣布指示軍方「暫緩攻擊5天」

柯文哲宣判前喊話賴清德回頭是岸　怒斥賴最中國文化思想

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

換季斷捨離不再崩潰！社群瘋傳「全部試穿」法則：穿上它才知道該不該留

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

公公撂重話「掃墓1規定」才孝順！媳傻眼　網噴：年輕人連拜也不要

長庚大學逼教師增加時數、砍津貼　勞動局仲裁：應恢復權益

台中男300元押運彩！串關10場全中爽拿8200　網友讚奇蹟

都市傳說「6離職時間點」！10年↑未離職原因曝　大票人喊：超準

別再用「我先看行程」當藉口！心理學家曝「軟拒絕」真相：拖延其實更失禮

高鐵攜手3大電信砸20億升級通訊　年底前「南港=板橋」上網不斷線

小吃店公告「不給袋子了」以後自備　網吵翻：最怕垃圾袋也缺貨

「紅眼」蜘蛛人爆砍42分！　米歇爾飆分秀率騎士4連勝

好兄弟喝酒反目！凌晨撂人上市場討公道　勸架男左肩遭砍

是否會被重判？柯文哲：I don't care　若提高交保金找媽借錢

大谷對前東家上演三振秀　天使教頭趣回：今天是翔平所以不愉快

柯文哲明一審宣判　陳佩琪貼與兒合照：不管明天如何全家永遠在一起

高雄標地全壘打！　南台灣土地公僅加價1000元奪地

「想回家但忘了路」岡山公墓、旗山街頭2長輩迷途　警及時救援

陸「廢舊手機」成市場寵兒　全球記憶體晶片價格暴漲加速回收

台南運河百年慶開跑！　光影水岸＋音樂盛宴串聯整年活動

eTag POINTS上線　累點可折抵通行費、停車費

A-Lin拱顏人中脫掉XD　他羞喊：最近確實有在練！

生活熱門新聞

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

快訊／今變天！　8級強風要來了

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

「2天激戰6次」男友吃不消！她怕有小三

太早睡恐增死亡風險！最新研究曝黃金時段

高中畢旅晚餐超寒酸　照片掀網論戰

知名餐廳爆醜聞！主廚勾搭經理遭停職

超商綠茶「喝3口整天沒食慾」用喝的瘦瘦針？醫曝真相

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機

對流通過還是不下雨　鄭明典曝1原因

一碗330元！老饕點「頂級」牛肉湯　入口驚覺被騙

第一名媛47歲當阿嬤！　給女兒「未婚生產」勇氣

更多熱門

相關新聞

華語教師控台師大違反勞基法　請假還要自付鐘點費

華語教師控台師大違反勞基法　請假還要自付鐘點費

台師大國語教學中心是我國歷史最悠久的華語中心，教師不滿現採行「三個月一聘」制度，今（20日）與高教工會公布《團體協約草案》，呼籲校方依勞基法明確保障教師權益，並提出「穩定聘僱」等4點訴求。台師大回應，在釐清資格後與工會進行溝通，並綜合財務等狀況，進行必要評估與研擬。

亞太創意學院公益董事集體請辭　控教育部杯葛校產歸公

亞太創意學院公益董事集體請辭　控教育部杯葛校產歸公

私校教職員遭逼退「沒有資遣費」　高教工會籲修法保障

私校教職員遭逼退「沒有資遣費」　高教工會籲修法保障

文大董事長「被判當選無效」竟又連任　教團轟教育部：消極放任

文大董事長「被判當選無效」竟又連任　教團轟教育部：消極放任

第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場

第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場

關鍵字：

長庚大學高教工會勞動條件北市勞動局仲裁

讀者迴響

熱門新聞

梁軒安性侵女藝人稱妻蕭淑慎全知情

1年3車禍！40歲男以為「中邪」　醫一查不對勁

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

林秉文遭槍殺身亡照片瘋傳

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

揭秘世界最長海底高鐵隧道　

陽光帥兒服役竟變腦萎縮！智商退化到2歲

別再繳錢！2職業工會積欠保費　勞保局暫拒給付

梁軒安洗腦手段遭曝光！　自爆和蕭淑慎沒性生活「反正她快掛了」

酒店小姐竟是共諜！　斷絕人夫政治路

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

快訊／今變天！　8級強風要來了

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

赴日旅遊「聽得懂日文後」濾鏡全碎光！爆共鳴

解婕翎生日脫了！　「解放比基尼炸上圍」

更多

最夯影音

更多
明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝

明春雨鋒面報到變天！連4天轉涼 雨區擴大時間曝
周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！　火化後骨灰送回台

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

關鍵「1500」　柯文哲：人證、物證、金流都沒有「哪來收賄圖利」？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面