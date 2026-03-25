台北市獲李光耀城市獎殊榮　蔣萬安曝「生生喝鮮乳」被讚very smart

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市獲得有城市諾貝爾獎之稱的「李光耀世界城市獎」特別獎，為台灣第一次有城市獲得此獎。市長蔣萬安今（25日）受訪說，評選過程非常嚴謹，特別感謝歷任市府團隊，以及公私協力，還有所有市民朋友共同努力的成果，「我們會持續努力」。他透露，國際評審團對台北市政府推出的生生喝鮮乳政策印象深刻，並且稱讚「very smart」。

蔣萬安說，李光耀世界城市獎是國際公認全球城市治理的諾貝爾獎，台北市政府這次非常榮幸提出申請，最終能夠獲得特別獎的殊榮，「這不只是台北市第一次，也是全台灣第一次城市獲得李光耀世界城市獎的殊榮」。

「當然在整個評選過程，他們非常的嚴謹，有非常多的階段，而且是全球所有主要城市積極參與、競爭激烈的一個獎項。」蔣萬安特別感謝歷任市府團隊，以及公私協力，還有所有市民朋友共同努力的成果，「我們會持續努力」。

蔣萬安提到，在評選的過程當中，最後階段會特別派一個國際評審團，納入不止新加坡以及世界各地對於城市治理不同領域的專家學者，實際到城市去走訪、評鑒，拜會公部門以及民間各個團體，甚至是走訪這個全面的每一個角落。

蔣萬安透露，最後在公佈結果，國際評審團也告訴市府團隊，他們對於台北市所推出的「生生喝鮮奶」這個政策印象深刻，而且認為 very smart。因為他認為結合了數位治理以及民生服務，這樣的一個創新，「所以，台北市我們持續努力，大步向前，為所有的市民朋友創造更大的福祉」。

至於今日出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan活動，蔣萬安說，台北市在AI產業發展上持續加速前進，也希望將台北市打造成為全球AI發展浪潮當中最強的一顆心臟。他說，也會持續招商引資，包括相關供應鏈夥伴，緯創、緯穎在去年7月、10月分別選定台北市投資內湖，興建研發以及企業總部的大樓。

此外，蔣萬安提到，Google也選定在士林成立在美國本土以外最大的AI技術設施研發中心。最重要的，很高興在今年2月正式完成與輝達的簽約，所以台北市在整個AI浪潮發展當中，必定扮演一顆非常強勁的引擎。