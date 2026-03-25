馬辦風波衝擊兩岸交流　陸國台辦：馬英九基金會推動和平發揮積極作用

▲馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者魏有德／綜合報導

馬英九基金會人事風波持續延燒，疑似與大陸相關的「財政紀律」問題成為兩岸民眾熱議焦點，甚至出現「寒蟬效應」導致相關組團赴大陸交流行程喊卡，對兩岸民間交流行程不小衝擊。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮未直球對決證實，僅表示馬英九基金會對兩岸青年交流往來和推動和平發展發揮積極作用。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝人民網）

大陸國台辦今（25）日舉行例行記者會，對於記者提問的「馬英九基金會人事異動將影響兩岸交流」，朱鳳蓮表示，「近年來，馬英九基金會積極開展兩岸交流活動，受到兩岸各界廣泛關注和積極評價，為促進兩岸同胞特別是青年交流往來、推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。」

朱鳳蓮強調，「我們願意在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，與台灣各政黨、團體和各界人士共同加強兩岸各領域交流合作和人員往來，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。」

▲馬英九基金會「大九學堂」學生赴大陸參訪。（圖／馬辦提供）

據了解，馬英九基金會前執行長蕭旭岑及王光慈遭無預警解職，並被馬辦提請調查和司法介入，引起輿論譁然，雙方也陷入「公說公有理，婆說婆有理」的羅生門。然而，這起事件似乎也影響到近年以「兩岸學生交流」為主的「大九學堂」相關活動，成為事件延燒後的另一重影響。