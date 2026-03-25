軍購條例名稱差一步「綠白合」　徐巧芯問1事遭顧立雄嗆：明知故問

▲國防部長顧立雄出席外委會審查軍購條例。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（25日）逐條審查行政院與藍白黨版的軍購條例，朝野就條例名稱糾結逾1小時，民進黨立委王定宇提議用民眾黨版通過，獲得綠委同意，惟國民黨堅持能限制在對美採購的意涵，最後會議主席陳冠廷裁示保留，待第二輪討論。另外會議期間，藍委徐巧芯詢問條例中，有哪些品項是向美國以外的國家採購，遭國防部長顧立雄嗆，「妳有參與（機密會議），妳就應該知道，那妳明知故問」。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例。今進行草案逐條審查，首先討論條例名稱。行政院版為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」；國民黨團版為「強化國防及對美軍事採購特別條例」；民眾黨則是「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。

顧立雄表示，國民黨團題目上限定對美軍事採購，但條例不只限於對美軍事採購，所以一旦框限在這部分，後續條文會受到拘束；民眾黨團提「防衛國家安全」，範圍比較廣泛，而院版則是聚焦「強化防衛韌性及不對稱戰力」，然後拋出打造台灣之盾、引進AI及高科技，以及打造非紅供應鏈3特色，所以希望以院版作為名稱。

民眾黨立委王安祥說，民眾黨會這樣寫是因為《憲法》137條提到保衛國家安全，非常明確，所以建議採用白版本。徐巧芯指出，藍版本把對美採購跟對台採購分開，堅持要用自己名稱。

▲民眾黨立委王安祥與民進黨立委王定宇比鄰而坐。（圖／記者林敬旻攝）

與會的民進黨立委普遍認為白版跟院版名稱類似，但國民黨堅持要強調出對美採購的意涵。藍委牛煦庭表示，國民黨支持對美軍事採購，但想要包山包海挾帶其他東西，在野有強大疑慮，今天就是想要藉由美國壓力要包其他東西進來。藍委賴士葆說，要不是在野一直講，什麼內容都沒有就要1.25兆，若美國要1.25兆，就請給發價書，所以名稱當然是對美採購特別條例，其他的可以編年度預算， 總結來說，今天討論的法案當然就是對美採購，請問法國、德國有關心這嗎？只有美國關心。

王定宇說，實務上軍事採購只有對美本身就是錯的，每年軍購不會只有對美，其實商售、軍售都要政府輸出許可。王也說，顧立雄提到的機密專報，從頭做到尾只有他跟幾位立委，很清楚知道所謂對外採購不會只有1、2個國家，「我不能講幾個，因為涉及機密」，所以全程參與的人就知道寫對美軍事採購會是一個限縮。

朝野討論近一小時，王定宇提議，行政院跟民眾黨提案上，是不是整合，用民眾黨名稱做共識，就不用持續纏鬥。綠委林楚茵、王義川同意王定宇的提議；林表示，民眾黨版用防衛國家安全是比較大框架，不說清楚會被藍認為是包山包海，所以希望用精準字眼給予框架，但現在如果認為保衛國家「大包小」可以，就用民眾黨方式，往前推進。

當民進黨向民眾黨釋出善意後，徐巧芯仍尋求王安祥支持國民黨版名稱，然王安祥盼大家支持民眾黨版。最後陳冠廷裁示，看起來民進黨跟民眾黨就法案名稱有共識，但國民黨對其他兩黨版本沒有共識，先暫且保留，到第二輪討論。

另外在討論期間，徐巧芯指出，行政院版除台灣委製跟商購外，第4條裡有關品項部分，因為會跟條文名稱有關，「請問哪一條是要向其他國家購買的？又是什麼國家？」顧立雄強調，整案不是對美軍購，「徐巧芯問的問題我不能這裡回答，我已經在機密專報裡面做過回答」。但徐巧芯不接受顧立雄說法，並表達自己有參與該場機密會議，然顧回擊，「妳有參與，妳就應該知道，那妳明知故問」、「我可以明確地講，妳明知故問」。徐則說，「那就是對美採購」。

王定宇表示，國防部不是什麼都沒說，在機密專報裡對1.25兆由哪些範圍精算出來，清清楚楚，絕對不是憑空想像出來，是有個計算基礎。