藍委怒轟龔明鑫一問三不知！風場違法釋股套利　應追討411億納稅錢

▲經濟部長龔明鑫出席委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔今（25日）於立法院經濟委員會內關切「允能」離岸風電涉及工期嚴重延誤及多次違法釋股爭議。她指出，允能風場進度慘不忍睹，股權更從100%「金蟬脫殼」至0%，政府竟輕縱業者兩度違法釋股！她進一步詢問裁罰作為及違約情況，經濟部長龔明鑫都回應，這是2021、2023年的事，合約及詳細情況「要再了解一下」，楊瓊瓔傻眼重轟，「我今天問的你什麼都不知道」，人民的納稅錢不能隨風消失，要求經濟部依法追回411億元罰金，還人民納稅錢一個公道！

立法院經濟委員會今（25日）邀請經濟部長龔明鑫率台灣電力公司董事長曾文生就「核二、核三廠自主安全檢查現況與再運轉計畫及政府『重啟核電三原則』之歷年進度與現況說明」進行報告，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔和鄭正鈐均關切允能離岸風電涉及工期嚴重延誤及多次違法釋股爭議。

楊瓊瓔表示，自己是要來討人民的納稅錢，「你要怎麼樣讓人民的納稅錢可以不隨風消失，而且是可以追回來的喔？還我們人民納稅錢的一個公道！」經濟部推動離岸風電的發電分為三部分，示範專案、遴選潛力風場以及競價區塊開發。允能風場為第二階段遴選風場，售電對象為台電公司，20年躉購合約平均價格1度5.8塊。

楊瓊瓔質疑，台電實際則是以「前高後低」方式，前十年為較高的每度7.1177元，後十年較低的每度3.5685元向其購電。這樣的躉購方式，雖然有助於開發商取得融資，但也有利於原始股東能快速出脱股權，進行套利。而經濟部遴選的評審項目是技術能力60%、財務能力40%，若財務能力發生問題，誰該負責？

龔明鑫說，經濟部審查時就會評估它有這樣的財務能力，股權變更情況也都會去審查，由獨立的審查委員會進行審查，當然經濟部是主管機關，也要負監督責任。

楊瓊瓔指出，允能風場原本應於2020年12月29日完工併網，但進度慘不忍睹，截至完工期限截止，原本要求的80座風機僅完成3座，工期嚴重延誤，合約完工完全跳票。

楊瓊瓔揭露，允能風場涉及多次違法釋股，第一次違法釋股是2021年，「經濟部是罰鍰來換特權，違反了你自己持股的規定」；5月中大股東達德（wpd）以破產為理由要求從100%希望能夠降為25%，違反經濟部開發商釋股不得低於50%的鐵律。

龔明鑫回應，基本上都根據相關規定來辦理，違反規定就是罰款。楊瓊瓔說，你最後通牒是輕罰，當時只沒收約19億的履約保證金做為處分。龔明鑫說，詳細狀況要去查一下。

楊瓊瓔傻眼地說，這麼重大，不是個案問題，經濟部在5月21日會議中明確決議，允能所有既有股東和新增股東在取得電業執照前，不得再轉移及變更，否則要加重計罰。龔明鑫回應，這是2021年的事情，他要去了解一下。

楊瓊瓔進一步指出，2023年，第二次違法又釋股，「在這樣的情況之下，竟然能夠在海外完成了交易，將所有的剩餘的股權全部賣給GIP，美國的基金，等於是我們的官員集體的來縱容」，第二次違規經濟部做了什麼處分？有沒有撤照、重罰？龔明鑫說，當時有簽合約，就按照合約處置，也依規定罰錢。能源署補充，當時罰了3.5億。

楊瓊瓔說，依照契約，5月21日會議規定，允能不能再辦理變更，如果再有違規要依行政契約以迴避成本2.13元每1度躉購5年做為罰金，依此計算是411億，「是人民的納稅錢耶！你們罰了多少？」能源署說，他再了解一下，那時罰了多少。

楊瓊瓔強調，411億，龔明鑫應為人民依法依行政契約討回來，還人民公道，「你竟然違法再違法！竟然經濟部對我們今天問的都說不知道，那人民的納稅錢411億要怎麼辦？」經濟部門要怎麼為人民討回411億元？

龔明鑫指出，還是要看當初合約怎麼處置，依合約而辦，相信所有同仁們都會依合約來做處置，他還是要去了解一下情況。

對此，楊瓊瓔提出3大訴求，第一，專案報告，要求經濟部針對離岸風電「違反行政契約與釋股規定」及「工期展延黑箱」，在2週內向經濟委員會提出專案報告；第二，追回罰金，要求台電重新核算允能風場應繳納的違約罰金，並從新年度的台電購電預算中直接刪除撥款金額，不得由納稅人補貼 ；第三，追究政治責任，遴選制度首度出現如此嚴重的財務問題與股權爭議，要求交代當年簽核同意股權轉讓的官員名單，釐清是否涉及公務員圖利罪 。

楊瓊瓔也要求全面體檢有所有違法廠商，於專案會議中一併提出說明報告，綠電弊案不能輕縱，人民的納稅錢是血汗錢，不是大風颳來的。本日會議輪值召委洪毓祥最後裁示，經濟部2周內交書面報告到委員會來，並載明411億罰金金額是否正確、該如何進行，如有必要，再排專案報告。