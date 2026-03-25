全日空變態機長「狂摸空姐屁股」被起訴！　鹹豬手竟還在飛

▲全日空一名機長性騷擾空服員，目前已經返回職位。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本航空公司「全日空」一名40多歲男性機長，因性騷擾女空服員同事，被東京地方檢察廳以不同意猥褻罪名起訴。全日空25日坦承該起事件，並強調已嚴正處分涉案機長，機長在接受性騷擾防治教育後已返回職位。根據調查，該名機長多次觸碰被害人臀部，並以權勢施壓，使對方不敢反抗。

根據《每日新聞》報導，起訴書指出，該名男性機長2023年10月深夜時分，在日本香川縣高松市的路上，利用機長職位對下屬空服員進行權勢性騷擾，多次觸摸對方臀部猥褻，被害人因擔心拒絕可能影響工作，而不敢反抗。

東京地檢認定，機長的職務影響力使得空服員處於難以拒絕的心理狀態，符合利用「社會關係上地位差異」的不同意猥褻罪構成要件，因此2025年3月以不同意猥褻罪名將其起訴。

根據日本刑法，不同意猥褻罪是針對在對方因心理或物理因素而極度難以抵抗的狀態下，進行未經同意的猥褻行為，可處6個月以上10年以下有期徒刑。

全日空25日表示，「已針對相關人員進行訪談並執行內部調查，確認該名機長曾在工作結束後性騷擾客艙空服員，已嚴正處分」。然而該公司以「防止二次傷害」為由，拒絕透露該機長是否認罪及具體處分內容，且這名機長目前仍在執行機長職務。

全日空強調，該機長已接受嚴格處分，並完成公司的性騷擾防治研修課程後才恢復飛行任務。該公司表示，在案件發生前就已針對全體員工實施性騷擾防治訓練計畫，這名遭起訴的機長當時也有參加相關課程。根據全日空提供的數據，截至2025年4月1日，公司共有1517名機長在職。

全日空在聲明中重申，「性騷擾是絕對不應發生的行為，我們將持續徹底執行防止再發的各項措施」。