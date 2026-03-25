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佔用辦公室惹糾紛！行銷男地檢署出庭偷開直播　這下慘了

▲▼ 3C育兒,生成式AI,社群媒體,手機,成癮,兒童心理,網路安全,教養,人工智慧,英國,數位排毒,親子教育。（圖／Pixabay）

▲男子在地檢署偵查庭中偷開直播，導致訊問過程全在網路上公開。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

男子林琮睿去年向大同大學商借育成中心辦公室，因遲遲未補送申請文件被請走，雙方因此鬧到地檢署，林男竟開偵查庭的時候，偷偷開起直播，把檢察官訊問過程同步上傳IG播放，台北地檢署調查發現，林男先前也曾在開庭時偷開直播，25日依2度違反《個資法》及妨害秘密罪將林男起訴，請法院從重量刑。

據了解，林男是在2025年6月間透過介紹，向大同大學表示想成立行銷類新創公司，希望進駐學校的育成中心辦公室，並向校方借用鑰匙，先把辦公設備搬入，但林男後來始終未能提供商業登記、企業營運計畫等文件，因此被校方要求搬離。

沒想到林男拒不撤出育成中心，台北地檢署10月1日開庭調查這起妨害自由侵入住宅案件時，法警要求林男庭訊時要關閉手機，林男拿起手機表示已開啟飛航模式，實際上卻連線到另一支沒拿出來的手機Wifi，借此登入個人IG，以現場直播的方式，把檢察官訊問內容全部上傳網路。

有民眾發現林男把不得公開的偵查庭內活動上傳網路，向台北地檢署提出檢舉，檢察官調查發現，林男早在9月間就曾以類似手法，偷偷直播他所涉的另案偵查庭內容，北檢調查認為，林男主觀惡性甚深，嚴重損害司法公信並干擾偵查，造成訴訟參與人隱私受損，犯後沒有悔意，請法院從重量刑。

至於林琮睿與大同大學的育成辦公室爭議，已經在2025年12月間，由轄區警方獲報後強勢介入搬離，目前校方以提告要求林男返還占用期間的租金與相關費用約80萬元，目前正在法院訴訟中。

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