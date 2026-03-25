小吃店公告「不給袋子了」以後自備　網吵翻：最怕垃圾袋也缺貨

▲塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不再提供袋子了！一名網友表示，便當店櫃台近日貼出公告，稱受美伊戰爭影響買不到塑膠袋，等庫存用完後，3月28日起將不再提供，要客人自行準備袋子。貼文曝光後，網友熱議「不是買不到，是買不到便宜的」，懷疑中下游業者囤貨、哄抬價格，「應該是漲價，乾脆寫塑膠袋要收費就好了」。

一名網友在臉書《路上觀察學院》表示，便當店在櫃檯擺放道歉公告，因美伊戰爭關係而買不到塑膠袋，預計庫存用完後，3月28日起將不再提供塑膠袋，屆時客人得自己準備袋子。

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網友吵翻：順勢環保？還是業者囤貨哄抬？

底下網友熱議，「不是買不到，是買不到便宜的塑膠袋」、「順便做一波環保也不錯啦」、「塑膠袋自備沒影響，要是垃圾袋買不到就好笑了，怎麼丟垃圾？ 改拿紙箱裝？」「不提供塑膠袋，能進而促進我們自備環保袋，也是達到環保的效果」、「我們自備袋子習慣了，所以 沒差」。

也有網友質疑，「主要是中下游賣塑膠袋的在囤貨漲價」、「戰爭才打多久，哪有可能那麼快就沒貨，根本是囤起來，等著哄抬價錢」、「應該是漲價，乾脆寫塑膠袋要收費就好了」、「真的漲到離譜，我昨天買了一些就九百多塊錢」、「塑膠袋大漲，有的還漲價50%」、「吃外食都會聽到老闆在抱怨有人或商人刻意在囤塑膠袋，導致他們店家都買不到，上游都在等漲價再賣」。

事實上，因中東戰爭、伊朗封鎖荷莫茲海峽等事件影響，導致全球石油供應緊張、相關石化工業原料短缺，以台灣來說，使用頻率非常高的塑膠袋不只價格上漲，不少小吃店建議顧客自備容器或提袋，也有店家調整提供方式，例如消費未達一定金額不再免費提供。

醫療耗材也遭殃！手套、抽痰管恐面臨缺貨

除了餐飲等行業受影響外，連醫界也受到牽連，有醫療器材業者指出，醫用手套、抽痰管等耗材已上調約7%至8%，且未來恐面臨缺貨風險，另外諸如氧氣機、輪椅、看護墊、紙尿褲及氣墊床外殼等塑膠相關產品也都上漲了5%至10%。