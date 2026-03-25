韓工廠火災14死爭議延燒！CEO飆罵高層「揪內鬼」　點名死者錄音曝

▲南韓大田汽車零件廠「安全工業」代表理事孫柱煥。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

南韓大田廣域市大德區文坪洞汽車零件廠「安全工業」於20日發生重大火災，釀成74人死傷慘劇，事件餘波持續延燒。最近更爆出，該公司代表理事（CEO）孫柱煥（音譯）在事故後疑似對內部高層飆罵、爆粗口，甚至揚言要揪出向媒體爆料的人，引發外界對企業管理與事故應對態度的強烈質疑。

根據《韓聯社》，孫柱煥目前已因涉嫌違反重大災害處罰法等罪名遭到立案調查。韓國勞總（工會）安全工業支部昨（24）日表示，已著手釐清孫柱煥是否在內部會議中出現不當言行等相關事實。

工會指出，火災事故相關負面報導曝光後，孫柱煥曾召集公司常務、副社長等高層幹部開會，並在會中向公司應對不力及營運問題大聲斥責，過程中疑似伴隨多次辱罵與激烈情緒發言。

從外流錄音內容可知，孫柱煥對於媒體報導相當不滿，甚至要求查出消息來源。他怒斥，「到底是哪個人去見（媒體）的，給我說清楚」、「新聞寫什麼『社長大聲咆哮』，結果連解釋都沒有」，語氣強烈且帶有粗俗字眼。此外，他還脫口說出涉及「遺屬」的不當言語，進一步引發輿論撻伐。

▲南韓大田廣域市大德區一座汽車零件工廠20日下午發生大火。（圖／VCG）

更引發爭議的是，孫柱煥在談及罹難者時，曾以「在火場回頭查看而延誤逃生」為由進行評論，且直接提及死者姓名，「死的幾乎都是組長、班長、領導，就像家裡失火時媽媽擔心子女被火燒而到處查看，最後延誤（逃生）而死亡」，相關說法被外界批評對罹難者與家屬缺乏基本尊重。

不過，工會方面也補充說明，目前尚未確認孫柱煥曾直接對罹難者家屬或工會成員當面辱罵，上述發言主要出現在與公司高層共同出席的內部場合。相關人士表示，仍在進一步釐清整體發言脈絡與背景。

工會強調，無論發言對象為何，相關內容並不符合對罹難者家屬應有的尊重，未來將持續推動受害者補償與責任追究，並要求對事故相關責任人士進行嚴正處置。

截至目前為止，安全工業方面尚未對外做出正式回應。《韓聯社》指出，記者多次致電公司試圖釐清孫柱煥發言背景，但均未取得聯繫。