41歲陸補教名師「張雪峰」猝死　醫提醒：疲憊時別硬扛

▲張雪峰猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國41歲知名補教名師張雪峰的公司24日證實張雪峰心源性猝死，瞬間衝上微博熱搜。張雪峰在去年中共「九三閱兵」時，他曾激動表示，祖國要統一時，槍聲打響那一天，整體最起碼捐「一個億」（人民幣，下同，約台幣4.2億元）引起兩岸熱議。對於他的猝死，醫師也提醒，疲憊時別硬扛，自己上點心！

據《光明網》報導，猝死並非毫無預警的突發事件，而多與長期過勞、壓力與睡眠不足有關。醫師指出，在高壓與缺眠的雙重影響下，人體內分泌會出現紊亂，血管容易痙攣，心律不整風險隨之升高。當身體長期處於「超負荷運轉」狀態，猝死其實是機能崩潰的最終結果，學會在疲勞時及時休息，成為關鍵的自我保護機制。

▲中國補教網紅張雪峰。（圖／翻攝紅星新聞）

從生理機制來看，當人處於極度疲憊時，交感神經會持續處於亢奮狀態，體內大量分泌腎上腺素與正腎上腺素，使心跳加快、心肌耗氧量急劇上升。同時，血管內皮功能受損，容易出現血栓或血管痙攣。一旦冠狀動脈供血不足，可能引發致命的心律不整，導致心臟瞬間喪失泵血功能，使大腦與重要器官在短時間內因缺氧停止運作。

此外，人體原本具備修復機制，但必須透過充足睡眠完成，深度睡眠期間，心率下降、血壓降低，有助於心臟修復與代謝廢物清除。若長期熬夜或帶病工作，等同剝奪身體修復時間，使心臟負荷不斷累積。醫師提醒，不少人在出現心悸、胸悶等症狀時仍選擇硬撐或依賴咖啡提神，反而加重心臟負擔，增加突發風險。

醫界也指出，高壓工作族群、吸菸飲酒者，以及患有高血壓、糖尿病等慢性病者，猝死風險更高，「這類人血管本就較脆弱，一旦過度勞累，更容易誘發急性心肌梗塞。」值得注意的是，猝死前常出現極度疲倦、胸口壓迫感、大量出汗或視線模糊等警訊，但許多人誤以為只是疲勞而忽略，最終錯失就醫時機。醫師提醒，一旦出現上述症狀，應立即停止活動並儘速就醫。

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